Новая форма обучения вводится в вузах Казахстана

При этом обязательным для вузов будет получение отдельной лицензии на конкретное направление подготовки.
На пленарном заседании мажилиса во втором чтении принят законопроект, где предусмотрены важные нормы в сфере образования, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
В частности, в высшем образовании вводится новая форма – обучение онлайн.
Теперь казахстанские вузы смогут готовить кадры по определенным направлениям подготовки в форме онлайн-обучения. При этом обязательным будет получение отдельной лицензии на конкретное направление подготовки в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями (прокторинг, информсистема, цифровой контент, кадры и так далее).
Еще один момент, прописанный в законопроекте, − предоставление грантов для бесплатного обучения в вузах победителям и призерам олимпиад, а также международных конкурсов исполнителей и спортивных соревнований.
Для победителей и призеров международных олимпиад и их наставников дополнительно предусматриваются единовременные денежные выплаты. Ранее соответствующее поручение было дано в послании президентом страны.
Кроме того, учебники по истории Казахстана и Всемирной истории теперь будут едиными и базовыми для всех школ страны. То есть одна учебная программа и один базовый учебник. В то же время учебники по другим предметам будут иметь альтернативные варианты, как это было до 2016 года.
В МОН отметили, что большинство принятых норм являются поручениями президента страны и все они направлены на дальнейшее повышение эффективности отечественной системы образования.
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