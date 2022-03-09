Как отказ США от российской нефти повлияет на Казахстан

США отказываются от импорта нефти и нефтепродуктов из России. Эксперты объяснили, какие последствия могут наступить в случае, если США откажутся от казахстанской нефти, передает корреспондент Tengrinews.kz.В Казахстане большинство нефти вывозят за рубеж через два нефтепровода: это Узень - Атырау - Самара и Каспийский трубопроводный консорциум. В прошлом году из страны было отгружено порядка 68 миллионов тонн нефти, и львиная доля была вывезена через КТК - 53 миллиона тонн. Данный нефтепровод проложен от месторождения Тенгиз через Россию до Черного моря. Оттуда нефть отгружается на танкеры и доставляется морскими путями в западные страны."США не входят в топ стран, куда экспортируется казахстанская нефть. Через КТК туда уходит очень малое количество, меньше 1-2 процента от всего объема. Потому что нет смысла отправлять нефть с Черного моря, так как это слишком далеко. Невыгодно танкерами тащить казахстанскую нефть до США. У того же Chevron есть различные нефтеперерабатывающие заводы в разных странах мира, к примеру в Азии. Возможно, они туда доставляют нефть либо перепродают ее в Европу", - сказал гендиректор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов.Он сообщил, что в случае полного отказа США от казахстанской нефти это не так колоссально отразится на экономике Казахстана."Акционерами нефтепровода КТК являются и американские компании. Поэтому смысл им уходить из этого проекта? Та же нефтегазовая компания Shell, которая сообщила о сворачивании деятельности в России, не делала заявлений по поводу КТК, хотя является акционером проекта. Потому что для них этот нефтепровод является стратегическим объектом, и через него в основном транспортируется казахстанская нефть. Также Shell имеет свои доли на проектах Карачаганака и Кашагана, для них эта труба очень важна.Я не думаю, что Запад примет санкции в отношении КТК. В любом случае наше правительство не спит и ведет переговоры. В настоящее время представители Министерства энергетики Казахстана находятся в США, встречаются и общаются с американскими коллегами", - добавил Жумагулов.Стоит отметить, что, помимо Тенгиза, нефть на КТК также отгружается с месторождений Карачаганак и Кашаган."Проектная мощность Каспийского трубопроводного консорциума заявлена в 67 миллионов. Если в прошлом году через него было транспортировано 53 миллиона казахстанской нефти, то скоро эта цифра увеличится. Ведь расширяется месторождение Тенгиз, где дополнительно будут добывать 12 миллионов тонн. Вся эта нефть пройдет через КТК, и более 60 миллионов в этой трубе теперь будет казахстанская нефть", - подчеркнул он.Отметим, что транспортируемая через КТК нефть имеет сорт CPC Blend. По словам гендиректора союза, данная марка очень качественная."Были моменты, когда CPC Blend стоил дороже, чем эталонная во всем мире марка Brent. Традиционно CPC Blend продавался с небольшой скидкой в 1-2 доллара за баррель. Однако из-за последних событий в Украине скидка была увеличена до девяти долларов. Потому что увеличились риски на Черном море, так как там рядом и Россия, и Украина, которые активизировали свои военные действия. Из-за этого также подорожали ставки по страховым случаям", - подытожил Нурлан Жумагулов.Своим мнением касательно Каспийского трубопроводного консорциума также поделился эксперт в нефтегазовой отрасли Асылбек Жакиев. Он объяснил, почему Европа не может отказаться от российского нефтепродукта, как это сделали США."Европа получает 40 процентов газа из России. США могут отказаться от российского газа, потому что у них рядом есть Венесуэла, Мексика и другие рынки. А для европейских стран нет альтернативы дешевого газа. Поэтому как бы они ни поддерживали Украину, себе в убыток никто не будет работать. Все будут ориентироваться по своими бизнес-интересам", - сказал специалист.Жакиев заявил, что казахстанскую нефть с западных месторождений продолжат экспортировать за рубеж через КТК. Основными покупателями нефтепродукции через КТК являются Нидерланды, Франция и Италия."У нас в прошлом году 44 процента республиканского бюджета сформировала нефтяная отрасль. Она является главным локомотивом экономики страны, потому что почти половину бюджета страны формируют поступления за счет доходов от продажи нефти. Если учесть, что через Каспийский трубопроводный консорциум экспортируется почти 80 процентов казахстанской нефти, то от этого проекта зависит 36 процентов бюджета Казахстана", - заявил специалист."Американская компания Chevron вложила 40 миллиардов долларов в будущее расширение Тенгизского месторождения. В этом году они должны начать добывать там нефть и рассчитывают делать это как минимум до 2032 года... Из-за своих интересов они "оберегают" нашу страну", - подытожил Жакиев.По данным специализированного Telegram-канала Petrocouncil.kz, американский Chevron не получал указаний о приостановке деятельности Каспийского трубопроводного консорциума."У нас не было никаких указаний от какого-либо правительства о том, что деятельность Каспийского трубопроводного консорциума может быть прервана. Помимо каспийского трубопровода, у нас действительно нет другого контакта с Россией и Украиной", - сказал главный исполнительный директор компании Майкл Уирт.Ранее сообщалось, что британские нефтегазовые гиганты Shell и British Petroleum отказались от российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты, природный газ и сжиженный природный газ.Напомним, США ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций из-за Украины. Евросоюз к эмбарго не присоединился. На этом фоне цены на нефть на мировом рынке выросли до 130 долларов за баррель. Последний раз она стоила так дорого почти 14 лет назад.По данным Daily Mail, США добиваются международной поддержки Украины, поскольку некоторые страны сохраняют нейтралитет в отношении российского вторжения. Так, Вашингтон потенциально рассматривает Иран, Саудовскую Аравию и Венесуэлу для переговоров по нефти, поскольку он сокращает импорт российской нефти. Однако лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с президентом США Джо Байденом.Позже в министерстве финансов США заявили, что отказ от российской нефти и других энергоносителей не повлияет на поставки из Казахстана. В частности, данный запрет не распространяется на Каспийский трубопроводный консорциум, который поставляет казахстанскую нефть через территорию России.