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Путин поручил военной прокуратуре разобраться, как на Украине оказались срочники

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:14
Путин поручил военной прокуратуре разобраться, как на Украине оказались срочники
Фото из доступных источников
Президенту России Владимиру Путину доложили, что в военной операции на Украине принимали участие срочники. Господин Путин поручил Главной военной прокуратуре выяснить, как в зоне боевых действий оказались непрофессиональные военные. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря Кремля, Владимир Путин до начала военной операции поручил всем командирам подразделений вооруженных сил «категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины». Владимиру Путину доложили о том, что указание было выполнено, однако после этого вскрылись факты, что срочники все-таки оказались на Украине.

«В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания»,— сказал господин Песков журналистам.

Сегодня, 9 марта, Минобороны России признало, что в военной операции на Украине принимают участие военнослужащие срочной службы. По заявлению ведомства, на данный момент их выводят из зоны боевых действий. Ранее Минобороны и Владимир Путин отрицали, что срочники находятся в зоне военных действий. По словам главы государства, боевые задачи выполняют «только профессиональные военные».


Источник: Коммерсант
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