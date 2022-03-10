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Глава МИД Казахстана ответил на вопрос о заявлении Зюганова

Просмотров:936 Опубликовано: Сегодня, 11:13
Глава МИД Казахстана ответил на вопрос о заявлении Зюганова
Геннадий Зюганов. Фото ©РИА Новости
Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди пояснил, почему Казахстан не будет подавать протест после высказывания российского депутата Геннадия Зюганова о северных регионах Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Никакого официального протеста не будет. Мы исходим из того, что Зюганов является лидером Коммунистической партии России, которая позиционирует себя как оппозиционная действующей власти партия. Оппозиция всегда высказывает то или иное мнение, которое отличается либо даже противоречит официальной позиции действующих властей.

Выступление Зюганова не было транслировано ни по одному федеральному каналу России. В ходе рабочего визита нашего Президента в Москву на самом высшем уровне было подтверждено, что Россия не имеет никаких территориальных претензий к Казахстану", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

Он уточнил, что Компартия России является преемницей Компартии СССР и основана на той же идеологии, а значит, преследует цель осуществления мировой социалистической революции и установления диктатуры пролетариата во всем мире.

"Хотел бы обратить внимание, что это видео появилось два месяца спустя после самого выступления. Неслучайно это видео появилось в период событий в Украине. Надо понимать, что вооруженный военный конфликт сопровождается усилением борьбы в информационном пространстве и включает информационное пространство Казахстана.

Вы должны понимать, что реакция на те или иные вбросы и провокации должна рассматриваться вами самими, журналистами. Вы должны расследовать, почему именно сейчас появилось это видео, а не ранее, кто его запустил и так далее", - добавил министр.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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elek (Посетители) Сегодня, 14:05
В ходе рабочего визита нашего Президента в Москву на самом высшем уровне было подтверждено, что Россия не имеет никаких территориальных претензий к Казахстану"

Вот основное - а так, разные Тролли со всех сторон высказывают личное мнение.
вооруженный военный конфликт сопровождается усилением борьбы в информационном пространстве и включает информационное пространство Казахстана.

Это действительно заметно.
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:24
А если наши коммунисты или другая партия, которая не имеет к власти отношения, выскажут что часть Оренбургской области, Омской области должно принадлежать Казахстану, неужели руководство РФ также как и РК оставят такого рода заявления без внимания???
 
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  • strana.kz
 Empro (Посетители) Сегодня, 13:02
Грамотно сказал г-н Мухтар, это опозиция и говорит может, что хочет, это все разговоры. Ни кто ни на, что не притендует)
 
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  • Adai11
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  • Daulet201999
  • Empro
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 Ксандер (Посетители) Сегодня, 11:16
Зюганов не имеет никакого отношения к коммунистическому движению. Это лишь обёртка.

Его слова нельзя воспринимать всерьёз, он провокатор.
 
 

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