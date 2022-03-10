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Министр труда высказался о возможном притоке россиян в Казахстан

Просмотров:844 Опубликовано: Сегодня, 11:22
Министр труда высказался о возможном притоке россиян в Казахстан
Иллюстративное фото
Квота на иностранную рабочую силу в Казахстане не распространяется на граждан России и других стран ЕАЭС. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, комментируя вопрос о возможном притоке трудовых мигрантов из России, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сейчас мы внимательно это отслеживаем, но на сегодня таких потоков, массовых потоков российских граждан, которые был приходили здесь работать, не наблюдается. Пока прогноза перегрева рынка труда мы не видим. На этот год мы не видим. Но ситуация меняется каждый день. Мы каждый день мониторим.

Казахстан Россия Армения, Беларусь, Кыргызстан - мы в едином экономическом союзе, поэтому наши трудовые ресурсы могут беспрепятственно (работать в любой стране ЕАЭС. - Прим.). Наши в России, российские - у нас. Это единый трудовой рынок. Квота на иностранную рабочую силу на граждан стран ЕАЭС не распространяется", - сказал Шапкенов, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

Он рассказал о планах по трудоустройству казахстанцев.

"В случае массового их (россиян. - Прим.) прихода, что мы можем сделать? В первую очередь, мы через наши центры занятости будем трудоустраивать наших граждан.

Второе, для отдельных категорий граждан - лицам с инвалидностью, многодетным матерям, молодежи есть отдельные программы, чтобы они могли трудоустроиться.

Третье, развитие навыков. Мы проанализировали, у нас 15 процентов от рабочей силы имеют только школьное образование. И 17 процентов ежегодно повышают свою квалификацию. Чтобы развить этот рынок мы должны заниматься повышением квалификации. На начальном этапе определить те профессии, которые в будущем будут нужны", - сказал министр.

При этом он уточнил, что министерство не может обязать казахстанские компании ставить в приоритет трудоустройство казахстанцев.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:25
saktau,
у нас любят панику сеять, специально что ли?это как с гражданством РК)))
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 13:51
С другой стороны если они с долларчиками. С валюткой будут приезжать и поднимать нашу экономику. То как говорится это хорошо же.
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 13:32
А что в РФ война? Вчера по телику сказали что все идет по плану и уход западных компаний даже хорошо для РФ. Мол теперь можно национализировать. Нет ВВП что не говори он голова же.
 
 

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