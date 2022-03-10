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КНБ сообщило подробности по делу Масимова и данные о его имуществе

Просмотров:2040 Опубликовано: Сегодня, 12:06
КНБ сообщило подробности по делу Масимова и данные о его имуществе
Источник фото: Пресс-служба КНБ РК
Астана. 10 марта. КазТАГ - КНБ сообщило подробности по делу Масимова и данные о его имуществе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Комитетом национальной безопасности продолжается расследование уголовного дела по подозрению Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий. Наряду с этим, в ходе следствия в действиях Масимова установлены многочисленные признаки коррупционных деяний. Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе, культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов», - сказано в сообщении.

В частности, ведется расследование по факту получения Масимовым в должности председателя КНБ взятки в сумме $2 млн от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов.

Обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана.

Также начато расследование по факту получения Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около Т2,5 млрд от одной из бизнес-структур.

После задержания Масимова, в январе 2022 года в этом гостевом доме изъяты $17,2 млн наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое.

Кроме этого, изъяты принадлежащие ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса.

Наложены аресты на имущество - две элитные квартиры в г. Нур-Султан, две квартиры и особняк в г. Алматы, а также земельный участок площадью 1 га на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.

У близких связей Масимова изъяты и арестованы $5,1 млн.

Одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках

По всем указанным фактам проводятся активные следственно-оперативные мероприятия.


Источник: КазТАГ
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Комментарии ( 3 )

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  • Pluto
 Око (Посетители) Сегодня, 14:11
Да пусть хоть удвигают. Лямы точно не сам заработал. Все и показательно пусть пересажают. Чтобы хоть немного страх появился.

всё вижу
 
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  • Ну Ну
 WASP-kz (Посетители) Сегодня, 13:34
Сейчас Масимова старательно двигают как основного организатора январских событий, дескать за ним никого не стояло... хотя понятно, что он всего лишь винтик - важный и внушительный, но все равно не главный персонаж этого дела.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • alixah
  • strana.kz
 Pluto (Посетители) Сегодня, 13:11
Масимова свергли но придут другие и будет все по прежнему. Законы в Казахстане написаны для защиты кррупционеров и им подобных. Они и идут во власть с одной целью обогащаться за счет народа и воровать у народа.
 
 

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