Астана. 10 марта. КазТАГ - КНБ сообщило подробности по делу Масимова и данные о его имуществе, сообщает пресс-служба ведомства.
«Комитетом национальной безопасности продолжается расследование уголовного дела по подозрению Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий. Наряду с этим, в ходе следствия в действиях Масимова установлены многочисленные признаки коррупционных деяний. Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе, культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов», - сказано в сообщении.
В частности, ведется расследование по факту получения Масимовым в должности председателя КНБ взятки в сумме $2 млн от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов.
Обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана.
Также начато расследование по факту получения Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около Т2,5 млрд от одной из бизнес-структур.
После задержания Масимова, в январе 2022 года в этом гостевом доме изъяты $17,2 млн наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое.
Кроме этого, изъяты принадлежащие ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса.
Наложены аресты на имущество - две элитные квартиры в г. Нур-Султан, две квартиры и особняк в г. Алматы, а также земельный участок площадью 1 га на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.
У близких связей Масимова изъяты и арестованы $5,1 млн.
Одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках
По всем указанным фактам проводятся активные следственно-оперативные мероприятия.
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