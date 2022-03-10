Как успеть снять пенсионные излишки до повышения порога достаточности

Чтобы успеть воспользоваться прежними условиями, казахстанцам нужно подать заявку до 28–29 марта.
С 1 апреля 2022 года в Казахстане повысят порог достаточности по пенсионным накоплениям. В Отбасы банке разъяснили, когда нужно подать заявку, чтобы успеть снять деньги до этого момента.
Чтобы успеть воспользоваться прежними условиями, казахстанцам нужно подать заявку на платформе еnpf-otbasy.kz до 28–29 марта 2022 года. Отбасы банк в течение двух дней рассмотрит заявку и направит её в ЕНПФ.
"Единовременные пенсионные выплаты по заявкам, принятым ЕНПФ до 31 марта 2022 года, выплачиваются по пороговым значениям, действующим до 1 апреля 2022 года", – сообщили в банке.
Со дня зачисления ЕПВ на специальный счёт в Отбасы банке у вкладчика есть 20 рабочих дней, чтобы убедиться в выбранной цели и успеть вложить все необходимые документы для её подтверждения. Сделать это можно в личном кабинете на портале enpf-otbasy.kz.
Всего там представлено 15 целей для улучшения жилищных условий и семь целей на лечение. По каждой из них на портале опубликован необходимый перечень документов.
16 декабря 2021 года для казахстанцев стала доступна новая опция по пополнению вклада в Отбасы банке с помощью ЕПВ. За счёт пенсионных излишков 62 тысячи казахстанцев уже пополнили свои депозиты в Отбасы банке на 107 млрд тенге.
С 5 марта 2022 года стало возможным вернуть свои пенсионные излишки обратно в пенсионный фонд, не расторгая депозит в Отбасы банке, в случае если вкладчик ЕНПФ передумал. Ранее это можно было сделать лишь с условием расторжения депозита.
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