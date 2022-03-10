Почему перед днём рождения происходит упадок сил



Перед днями рождения каждый человек хотя бы раз в жизни ощущал усталость, ощущение безысходности, в худшем случае — серьезно болел. Корреспондент Zakon.kz выяснил, в чем причина такого явления.



Медики не связывают упадок сил с датой дня рождения.



Врач общей практики поликлиники Городской клинической больницы №7 Алматы Сандугаш Байбулатова рассказала, что упадок сил может случиться независимо от возраста, социального статуса, профессии, уровня занятости. И если ощущение усталости и дефицита энергии приходится на день рождения, то это, скорее, совпадение. Для детей утомление особенно опасно, так как может перерасти в астению, то есть потерю вкуса к жизни.



Усталость, по словам врачей, может возникнуть как от чрезмерных физических нагрузок, так и от психологического перенапряжения. Ведь в современном обществе нервная система страдает чаще мышечной.



— Существует множество факторов: вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем и так далее), постоянный стресс, недосыпания, гормональный сбой и анемия. Стоит понимать, что быстрая утомляемость, слабость как эмоциональная, так и физическая — это не болезнь, а лишь симптом конкретного недуга, синдром хронической усталости. Сильная усталость может возникнуть вследствие переутомления, недостатка физических нагрузок, депрессии, бессонницы. Прежде всего, следует обратиться к врачу, чтобы исключить проблемы со здоровьем и начать искать причину во внешних факторах, — рассказала врач Городской клинической больницы №7 Алматы Сандугаш Байбулатова.



По данным врачей, есть ряд факторов, которые могут привести к ощущению дефицита энергии.



Среди физиологических причин — недостаток солнечного света, нехватка витаминов и микроэлементов, гормональный сбой в организме.



— Короткий световой день провоцирует сонливость, апатию и снижает иммунитет. Скудный рацион, фастфуд, продукты с высоким содержанием вредных составляющих не дают организму в достаточном количестве веществ для нормального функционирования. Нарушения работы иммунной системы могут быть спровоцированы недостатком гормонов. Для выявления проблемы сдают специальный анализ, — добавила Сандугаш Байбулатова.

К числу психологических причин относятся напряженный график работы, обилие конфликтов с окружающими, проблемные ситуации между членами семьи, коллегами и многозадачность.



— Постоянная умственная активность, ненормированный рабочий день, отсутствие выходных, быстрый ритм жизни — все это существенно истощает нервную систему и провоцирует упадок сил. Выяснение отношений истощает ресурс организма. Время, которое можно использовать для расслабления и отдыха, уходит на агрессию, саморазрушение, негативные эмоции. Иногда люди загоняют себя в слишком жесткие рамки, заставляя себя делать множество дел. Нервная система перестает справляться с количеством задач, и наступает упадок сил, — сообщила Сандугаш Байбулатова.



Специалисты по сверхъестественному утверждают, что причиной упадка сил может быть не физиология или образ жизни, а особенности формирования энергетики вокруг человека.



Народный целитель, член Ассоциации народных целителей Казахстана, таролог Тимур Нильдикешев рассказал, что в момент рождения человека происходит огромнейший заряд на всю его дальнейшую жизнь. А в каждый последующий день рождения происходит обнуление энергии, чтобы дать место для нового заряда на предстоящие 12 месяцев.



— За месяц до дня рождения и месяц после дня рождения человек ощущает идет энергетический спад. В определенные годы жизни человек подвержен наибольшей опасности, у него происходят переходы возрастные на другой уровень. Это тоже связано с накоплением и обнулением энергетики, а также его развитием. Человек растет, развивается, формируется не только физически, но и духовно, — заявил Тимур Нильдикешев.



Перед днем рождения человеку нужно быть очень аккуратным.



Много смертей происходит за месяц до дня рождения, так как происходит энергетический перелом. Но чаще всего, по словам народного целителя, человек может срываться, не давать себе отчет в своих словах и действиях, попасть в сложную ситуацию.



Часто люди заблуждаются, хотят отметить день рождения очень праздно, повеселиться, потратить много денег, позвать много людей, но с точки зрения энергетики этого делать не стоит.



— Лучше отметить свой день рождения после заветной даты, но ни в коем случае не заранее. В этот период человек очень слаб, у него практически нет защиты, и не все в его окружении желают ему добра, тем более сейчас. Желательно проводить дни рождения в кругу близких, а 40-летний юбилей не принято отмечать вообще. Ко дню рождения лучше относиться очень просто, не делать из него грандиозное событие или смысл жизни. По поверьям, во время рождения к человеку некий дух представляется, который его оберегает, всю жизнь сопровождает человека и в один момент уводит за собой на небеса. Это легенда, конечно, но на уровне энергетики мы находим этому косвенное подтверждение, — заключил Тимур Нильдикешев.



Член Ассоциации народных целителей Казахстана уверен, что любая легенда заложена на подсознательном уровне.



Эту генетическую память подкрепляют рассказы старшего поколения, люди которого делятся не только знаниями, но и энергетикой.



Если на каком-то жизненном периоде человек не достигает определенного уровня, то в знаковые годы жизни он претерпевает определенные трудности или проходит испытания.



У христиан таким сложным возрастом принято считать 33 года (возраст Христа). Это подтверждается народным опытом. В народной традиции казахов такой период называется «мушель жас» — 12-летний цикл, совпадающий со знаками восточного гороскопа. Казахи в такие годы обычно делают обряд – отдают свою хорошую одежду, совершают жертвоприношение, задабривают духов, чтобы отвести от себя опасность, накопленную за 12-летний жизненный цикл.



Также очень важен возраст 40 лет, когда человек должен достичь определенной планки в духовном и профессиональном плане, идти дальше вверх со своими знаниями и опытом.



Одни верят только официальной науке, другие допускают, что на самочувствие человека влияют не только объективные факторы, но и что-то сверхъестественное. Как бы там ни было, следить за своим самочувствием никогда не будет лишним.