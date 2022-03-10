Президент Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение с правительством США о налоговой дисциплине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что присоединившиеся к соглашению финансовые институты будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане. Аналогично присоединение Казахстана к соглашению позволит получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США.