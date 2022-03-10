В Нур-Султане обещают раскрыть подробности о деятельности Абиша и подготовке «бородачей»

Астана. 10 марта. КазТАГ – Экс-начальник Центра военных представительств министерства обороны Казахстана Мухтар Карабеков пообещал раскрыть подробности о деятельности бывшего первого заместителя председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Самата Абиша и подготовке «бородачей», передает корреспондент агентства.
«КНБ готовило «бородачей», Самат Абиш требовал показаний против Тасмагамбетова, его поддерживала Дарига Назарбаева», - так озаглавлен анонс пресс-конференции, который в четверг получила редакция агентства КазТАГ.
Согласно анонсу, полковник Карабеков на пресс-конференции в Нур-Султане «расскажет, как бывший первый зампред КНБ Самат Абиш заставлял его подписать бумаги против Имангали Тасмагамбетова, в то время министра обороны, в обмен на прекращение уголовного дела».
«Дарига Назарбаева, в то время депутат мажилиса, поддерживала Самата Абиша и Карима Масимова. Отказавшийся лжесвидетельствовать Карабеков в итоге получил тюремный срок. Аналогичное предложение было сделано генерал-майору авиации Бульдешову Аскару Бодауовичу, полковнику Курманбаеву Роману Машиновичу, генерал-майору Абишеву Тимуру Кенесовичу. Предложение исходило от главного военного прокурора Ергали Мерзадинова. Также полковник Абишев расскажет, как сотрудники КНБ готовили боевиков «борадачей» на территории Казахстана, а также приоткроет завесу трагических январских событий. Кроме того, военные расскажут о коррупции в министерстве обороны, подставах самых известных чиновников Казахстана и о том, каким образом во всем этом замешана Дарига Назарбаева», - сказано в анонсе.
Достоверность анонса Карабеков подтвердил редакции агентства КазТАГ.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.