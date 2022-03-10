В Нур-Султане обещают раскрыть подробности о деятельности Абиша и подготовке «бородачей»

Астана. 10 марта. КазТАГ – Экс-начальник Центра военных представительств министерства обороны Казахстана Мухтар Карабеков пообещал раскрыть подробности о деятельности бывшего первого заместителя председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Самата Абиша и подготовке «бородачей», передает корреспондент агентства.



«КНБ готовило «бородачей», Самат Абиш требовал показаний против Тасмагамбетова, его поддерживала Дарига Назарбаева», - так озаглавлен анонс пресс-конференции, который в четверг получила редакция агентства КазТАГ.



Согласно анонсу, полковник Карабеков на пресс-конференции в Нур-Султане «расскажет, как бывший первый зампред КНБ Самат Абиш заставлял его подписать бумаги против Имангали Тасмагамбетова, в то время министра обороны, в обмен на прекращение уголовного дела».



«Дарига Назарбаева, в то время депутат мажилиса, поддерживала Самата Абиша и Карима Масимова. Отказавшийся лжесвидетельствовать Карабеков в итоге получил тюремный срок. Аналогичное предложение было сделано генерал-майору авиации Бульдешову Аскару Бодауовичу, полковнику Курманбаеву Роману Машиновичу, генерал-майору Абишеву Тимуру Кенесовичу. Предложение исходило от главного военного прокурора Ергали Мерзадинова. Также полковник Абишев расскажет, как сотрудники КНБ готовили боевиков «борадачей» на территории Казахстана, а также приоткроет завесу трагических январских событий. Кроме того, военные расскажут о коррупции в министерстве обороны, подставах самых известных чиновников Казахстана и о том, каким образом во всем этом замешана Дарига Назарбаева», - сказано в анонсе.



Достоверность анонса Карабеков подтвердил редакции агентства КазТАГ.