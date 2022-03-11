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В Нацбанке рассказали, почему обменники ограничили продажу валюты

Просмотров:934 Опубликовано: Вчера, 16:04
В Нацбанке рассказали, почему обменники ограничили продажу валюты
Фото: Zakon.kz
Почему в Казахстане обменные пункты ограничили продажу и выдачу наличных долларов, рассказали в Национальном Банке РК, передает Zakon.kz.

Как следует из обращения банков, размещенного на сайте Ассоциации финансистов РК, «в Казахстане наблюдается высокий спрос на покупку наличной иностранной валюты».

В связи с напряженной международной политической ситуацией затруднена доставка наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран. Поэтому пункты обмена валюты периодически ограничивают выдачу наличной валюты. Обращение банков в связи с обменом наличной валюты

В обращении подчеркивается, «что это касается именно наличной валюты».

Безналичная валюта сохраняется на ваших счетах, которые вы так же можете увидеть и проверить через онлайн-банкинг. То, что сейчас происходит с наличной валютой, – это временные затруднения, связанные именно с доставкой наличной валюты. Мы работаем вместе с Национальным Банком, чтобы обеспечить стабильную поставку наличной валюты в Казахстан в кратчайшие сроки.Обращение банков в связи с обменом наличной валюты

Ситуацию с наличной иностранной валютой в обменных пунктах прокомментировали в Нацбанке РК.

В связи с ростом обращений касательно ограничений на продажу или выдачу наличных долларов в обменных пунктах и банках второго уровня сообщаем, что Национальный Банк не принимал постановлений или иных подзаконных актов об ограничениях с операциями в иностранной валюте в РК. Пресс-служба Нацбанка РК

Вместе с тем, как отметили в центробанке, «возникшие трудности с выдачей наличной иностранной валюты вызваны в первую очередь возросшим спросом со стороны населения, а также логистическими затруднениями с доставкой наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран на фоне напряженной геополитической ситуации».

С учетом сложившейся ситуации Национальным Банком активно прорабатывается вопрос поставок дополнительного объема наличной иностранной валюты из Федеральной резервной системы – Центрального банка США. Также сообщаем, что имеются все необходимые соглашения с транспортными компаниями для обеспечения своевременных поставок долларовой наличности. Пресс-служба Нацбанка РК


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • arelav_74
 alixah (Посетители) Вчера, 17:59
Apmaxa,
Точно, надо искать в КНБ, МВД,
 
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  • alixah
  • arelav_74
 Apmaxa (Посетители) Вчера, 17:24
как всегда отговорки, недавно же нашли 17 лямов в доме бывшего главного КээНБэшника...
 
 

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