В Нацбанке рассказали, почему обменники ограничили продажу валюты

Почему в Казахстане обменные пункты ограничили продажу и выдачу наличных долларов, рассказали в Национальном Банке РК, передает Zakon.kz.



Как следует из обращения банков, размещенного на сайте Ассоциации финансистов РК, «в Казахстане наблюдается высокий спрос на покупку наличной иностранной валюты».



В связи с напряженной международной политической ситуацией затруднена доставка наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран. Поэтому пункты обмена валюты периодически ограничивают выдачу наличной валюты. Обращение банков в связи с обменом наличной валюты



В обращении подчеркивается, «что это касается именно наличной валюты».



Безналичная валюта сохраняется на ваших счетах, которые вы так же можете увидеть и проверить через онлайн-банкинг. То, что сейчас происходит с наличной валютой, – это временные затруднения, связанные именно с доставкой наличной валюты. Мы работаем вместе с Национальным Банком, чтобы обеспечить стабильную поставку наличной валюты в Казахстан в кратчайшие сроки.Обращение банков в связи с обменом наличной валюты



Ситуацию с наличной иностранной валютой в обменных пунктах прокомментировали в Нацбанке РК.



В связи с ростом обращений касательно ограничений на продажу или выдачу наличных долларов в обменных пунктах и банках второго уровня сообщаем, что Национальный Банк не принимал постановлений или иных подзаконных актов об ограничениях с операциями в иностранной валюте в РК. Пресс-служба Нацбанка РК



Вместе с тем, как отметили в центробанке, «возникшие трудности с выдачей наличной иностранной валюты вызваны в первую очередь возросшим спросом со стороны населения, а также логистическими затруднениями с доставкой наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран на фоне напряженной геополитической ситуации».



С учетом сложившейся ситуации Национальным Банком активно прорабатывается вопрос поставок дополнительного объема наличной иностранной валюты из Федеральной резервной системы – Центрального банка США. Также сообщаем, что имеются все необходимые соглашения с транспортными компаниями для обеспечения своевременных поставок долларовой наличности. Пресс-служба Нацбанка РК