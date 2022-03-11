Умер автор сценария "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков

Советский, российский и азербайджанский писатель, кинодраматург и кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков скончался в возрасте 83-х лет в Москве в ночь с 10 на 11 марта, передает Tengrinews.kz."Мы получили очень плохие новости из Москвы. После продолжительной болезни в ночь с 10 на 11 марта скончался народный писатель, председатель Союза кинематографистов Азербайджана, драматург Рустам Ибрагимбеков. До свидания, мастер! Прощай, лучший друг нашего кино! До свидания, дорогой коллега", - говорится в сообщении Союза кинематографистов Азербайджана.Известность пришла к Рустаму Ибрагимбекову после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни", который сразу после выхода на экраны обрел в СССР популярность.Результатом творческого союза Рустама Ибрагимбекова и режиссера Никиты Михалкова стал ряд получивших международное признание работ: "Урга. Территория любви" - удостоен главного приза Венецианского кинофестиваля "Золотой лев", "Утомленные солнцем" - картина получила "Оскар" за лучший иностранный фильм и Гран-при жюри Каннского кинофестиваля, а также "Сибирский цирюльник" - удостоилась Государственной премии.Всего Ибрагимбеков создал сценарии более 40 художественных и телевизионных фильмов, и практически все его литературные произведения были экранизированы.