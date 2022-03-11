В Казахстане отменяют обязательное ношение масок и использование Ashyq

11 марта под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось, заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В работе совещания приняли участие представители государственных органов и руководители регионов, передает пресс-служба премьер-министра РК.
Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято решение отменить:
- На всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска: обязательное использование мобильного приложения «Ashyq»; требования к соблюдению социальной дистанции; обязательную термометрию.
- Обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска.
- Ограничения допуска на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.
- Обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом.
В завершение совещания Е.Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан.
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