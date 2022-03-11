"Не надо стесняться". Дверь в туалет нового бассейна в Костанае рассмешила горожан

Незакрывающаяся дверь в туалете нового костанайского бассейна вызвала недоумение среди посетителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.Очередное "ноу-хао " от костанайских строителей вызвало удивление горожан. В новом спортивном комплексе с бассейном, из-за установленной раковины, дверь в туалет попросту невозможно закрыть. Видео курьезного конструкторского решения опубликовал новостной веб-сайт ng.kz в Instagram.​ Пользователи сразу же стали публиковать в комментариях свои версии такой установки двери."Тот же почерк строителя-ремонтника, что и в аэропорту. То ли дверь широкая, то ли раковина длинная. Если там такой туалет, то какой же там бассейн", - поделились своими предположениями читатели.В Управлении спорта сообщили, что плавательный бассейн на 50 метров в Костанае построен в рамках государственно-частного партнерства. Спортивный комплекс включает бассейн с десятью дорожками шириной по 2,5 метра и длиной 50 метров, кабинеты, тренажерный зал, зал для "сухого плавания", раздевалки с душевыми, туалетные комнаты, всего которых на объекте порядка 16."Рабочие ошибочно установили в одну комнату раковину для умывания большего размера, в результате чего дверь невозможно было закрыть. В течение часа рабочие комплекса устранили недоразумение – поменяли местами раковины и установили в данную туалетную комнату раковину нужного размера", - сообщили в Управлении физической культуры и спорта акимата Костанайской области.