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"Не надо стесняться". Дверь в туалет нового бассейна в Костанае рассмешила горожан

Просмотров:828 Опубликовано: Вчера, 20:14
"Не надо стесняться". Дверь в туалет нового бассейна в Костанае рассмешила горожан
Кадры из видео Instagram / @ng.kz_
Незакрывающаяся дверь в туалете нового костанайского бассейна вызвала недоумение среди посетителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Очередное "ноу-хао " от костанайских строителей вызвало удивление горожан. В новом спортивном комплексе с бассейном, из-за установленной раковины, дверь в туалет попросту невозможно закрыть. Видео курьезного конструкторского решения опубликовал новостной веб-сайт ng.kz в Instagram.​ Пользователи сразу же стали публиковать в комментариях свои версии такой установки двери.



"Тот же почерк строителя-ремонтника, что и в аэропорту. То ли дверь широкая, то ли раковина длинная. Если там такой туалет, то какой же там бассейн", - поделились своими предположениями читатели.

В Управлении спорта сообщили, что плавательный бассейн на 50 метров в Костанае построен в рамках государственно-частного партнерства. Спортивный комплекс включает бассейн с десятью дорожками шириной по 2,5 метра и длиной 50 метров, кабинеты, тренажерный зал, зал для "сухого плавания", раздевалки с душевыми, туалетные комнаты, всего которых на объекте порядка 16.

"Рабочие ошибочно установили в одну комнату раковину для умывания большего размера, в результате чего дверь невозможно было закрыть. В течение часа рабочие комплекса устранили недоразумение – поменяли местами раковины и установили в данную туалетную комнату раковину нужного размера", - сообщили в Управлении физической культуры и спорта акимата Костанайской области.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Darkman (Посетители) Сегодня, 00:09
Насяльника врооовень выпирааать надааа дааа! Засем ругаися? Равшан какули делать, сразу рукимана мыть будет!
 
 

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