Qazaq Air отменила рейсы в Россию с сегодняшнего дня, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт авиакомпании.
"Авиакомпания Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России. В связи с этим сегодняшний рейс (12 марта 2022 года) в Новосибирск отменен", - говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что пассажирам будет сделан полный возврат стоимости билетов. "Возврат осуществляется по месту приобретения билетов. Если билет был приобретен в авиакомпании, следует обратиться по электронной почте info@flyqazaq.com. Вместе с заявкой на возврат, указать номер брони и контактные данные. Если билет был приобретен в агентстве, необходимо обратиться по месту приобретения", - проинформировали в авиакомпании.
В Qazaq Air принесли извинения за временные неудобства. "Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания в следующие дни. Авиакомпания Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам", - заключили в компании.
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