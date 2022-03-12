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Qazaq Air отменила рейсы в Россию

Просмотров:595 Опубликовано: Сегодня, 08:34
Qazaq Air отменила рейсы в Россию
Фото: Tengrinews.kz
Qazaq Air отменила рейсы в Россию с сегодняшнего дня, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт авиакомпании.

"Авиакомпания Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России. В связи с этим сегодняшний рейс (12 марта 2022 года) в Новосибирск отменен", - говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что пассажирам будет сделан полный возврат стоимости билетов. "Возврат осуществляется по месту приобретения билетов. Если билет был приобретен в авиакомпании, следует обратиться по электронной почте info@flyqazaq.com. Вместе с заявкой на возврат, указать номер брони и контактные данные. Если билет был приобретен в агентстве, необходимо обратиться по месту приобретения", - проинформировали в авиакомпании.

В Qazaq Air принесли извинения за временные неудобства. "Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания в следующие дни. Авиакомпания Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам", - заключили в компании.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:48
Кто-то может объяснить, что происходит с отменой авиасообщений?
Страховщики сами решают летать или нет?
 
 

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