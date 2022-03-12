«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 12 Марта
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 510.79 KZT
  • €1 = 560.18 KZT
  • 1 RUB = 4.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление

Просмотров:533 Опубликовано: Сегодня, 10:31
Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Иллюстративное фото. Tengrinews.kz
Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Российско-украинский конфликт обсуждается сейчас во всем мире. Он вызвал чрезвычайную активность и в казахстанских социальных сетях. Граждане, в первую очередь журналисты, в полной мере используют гарантированную нашей Конституцией свободу выражения своего мнения. Однако, отстаивая свои убеждения, многие в запальчивости переходят грань, за которой начинается язык ненависти.

Напоминаем: международные стандарты, в частности Рабатский план действий по запрещению пропаганды национальной, расовой или религиозной ненависти, определяют "ненависть" и "вражду" как проявление глубоких и иррациональных чувств осуждения, враждебности и неодобрения по отношению к целевой группе. То есть можно ненавидеть какие-то действия или бездействие, но нельзя ненавидеть народ, нацию, религиозную или иную группу людей по признаку гражданства, национальности, вероисповедания", - говорится в заявлении.

"Публично выраженная ненависть к кому-либо, особенно в СМИ и социальных сетях, - это, как ни смотри, пропаганда, пусть косвенный, незначительный, но призыв. К чему? Что за этим может последовать на практике? Высказывая свое мнение, об этом нужно думать в первую очередь.

Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?

Считаем, что сейчас, как никогда ранее, особенно важно, чтобы журналисты и блогеры, выражая свою позицию, помнили о культуре полемики, уважении к оппоненту и своей ответственности перед обществом", - заключили в Союзе журналистов.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика