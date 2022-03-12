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Рассылку об угрозе дефолта и дефицита продовольствия в Казахстане назвали фейком

Просмотров:67 Опубликовано: Сегодня, 11:52
Рассылку об угрозе дефолта и дефицита продовольствия в Казахстане назвали фейком
Фото из открытых источников
В WhatsApp распространяется сообщение, в котором говорится о дефолте и дефиците продовольствия в Казахстане. Автор призывает людей срочно покупать недвижимость, переводить имеющиеся накопления в валюту, а также скупать нескоропортящиеся продукты и делать большие запасы. В Министерстве сельского хозяйства РК опровергли слух о том, что в стране может случиться скорый дефицит продовольствия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.kz.

Рассылку об угрозе дефолта и дефицита продовольствия в Казахстане назвали фейком


"Вопрос продовольственной безопасности, а также бесперебойной работы сельхозформирований республики находится на постоянном контроле. По оперативным данным, всего по республике имеется запас порядка 1,5 миллиона тонн СЗПТ, в том числе муки - 145,1 тысячи тонн, сахара - 47,6 тысячи тонн, риса - 40,2 тысячи тонн, макарон - 21,3 тысячи тонн и 1 миллион тонн овощной продукции и другого", - сообщили в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что запасы продовольствия в стране регулярно пополняются. Имеется достаточно круп и зерна для производства муки, а поголовья скота в стране хватает для производства мясных продуктов.

"Республика в полной мере способна обеспечить потребность внутреннего рынка в зерне за счет собственного производства", - заверили в МСХ. В ведомстве также напомнили о том, что в Казахстане реализуется Национальный план по развитию АПК на 2021-2025 годы, в рамках которого ведется активная работа по импортозамещению.

В настоящее время также нет серьезных предпосылок для дефолта в Казахстане. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "Стабильный". Согласно данным агентства, вторичные последствия экономических санкций в отношении России преодолимы и не приведут к перебоям в доступе Казахстана к ключевым рынкам экспорта нефти и газа.


Источник: Tengrinews.kz
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