Сообщения "о расследовании в отношении Тасмагамбетова" прокомментировали в Генпрокуратуре, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.



"В социальных сетях распространяется сообщение о якобы проведении проверки межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры в отношении Тасмагамбетова И.Н. по факту его причастности к хищениям в ТОО "Астана LRT".



Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности.

Призываем граждан доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.