Нацбанк предлагает меры по снижению спекуляций через обменные пункты

Нацбанк Казахстана предлагает увеличить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, передает ИА «NewTimes.kz».



Финрегулятор разработал проект по расширению спреда между курсом покупки и курсом продажи наличной иностранной валюты.



Проектом предлагается увеличить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США – с 6 тенге до 15 тенге, евро – с 7 до 20 тенге со сроком действия до 1 января 2023 года.



«Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие рисков участников финансового рынка ввиду повышенной волатильности курса», ― говорится в сообщении национального банка Казахстана.