Вход на портал eGov.kz изменится с 14 марта

С 14 марта для пользователей портала eGov.kz вход по логину/паролю и одноразовому СМС-коду не будут доступны по отдельности. Данные на портале будут защищены двухфакторной аутентификацией, передает Zakon.kz.
Теперь пользователям портала eGov.kz необходимо:
- ввести логин/ИИН;
- ввести пароль;
- подтвердить вход, введя одноразовый СМС-код, который направляется пользователю на зарегистрированный в базе мобильных граждан номер телефона. Таким образом обеспечивается высокий уровень безопасности.
Сообщается, что без изменений будет возможно войти на портал по электронно-цифровой подписи (ЭЦП), биометрии и путем сканирования QR-кода с помощью мобильного приложения.
2FA, или двухфакторная аутентификация – это метод идентификации пользователя для входа, при котором нужно двумя разными способами подтвердить, что именно вы являетесь владельцем аккаунта. Таким образом, злоумышленникам, которым по разным причинам могут пригодиться ваши данные, гораздо сложнее получить доступ одновременно к вашему паролю, а также телефону.
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