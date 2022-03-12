Появились подробности о подавшем сигнал тревоги российском самолете

В Казахстане заявили, что самолет из РФ подал сигнал тревоги из-за ложного «минирования»
Российский пассажирский самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи, пролетая над Казахстаном, подал сигнал тревоги из-за ложного «минирования» — информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Подробности появились у пресс-службы авиационной администрации республики Казахстан, передает РИА Новости.
Речь идет о рейсе ВС А319 по маршруту Санкт-Петербург — Сочи. Отмечается, что, получив сообщение о минировании, борт объявил аварийную ситуацию и направился в сторону Астрахани. Как отметили в авиационной администрации Казахстана, позже аварийную ситуацию отменили, и борт полетел в штатном режиме в Сочи.
«[Самолет] вышел из воздушного пространства Казахстана в 18:50 (15:50 по московскому времени) в полном порядке», — заявили в пресс-службе.
Ранее 12 марта сообщалось, что пассажирский самолет Airbus, летевший в Сочи, после подачи сигнала тревоги снизился до 6,5 тысячи метров, а затем снова стал набирать высоту. Было известно, что он продолжил полет по маршруту, однако причина аварийной ситуация не называлась.
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