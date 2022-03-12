«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 12 Марта
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 510.79 KZT
  • €1 = 560.18 KZT
  • 1 RUB = 4.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Появились подробности о подавшем сигнал тревоги российском самолете

Просмотров:426 Опубликовано: Сегодня, 20:10
Появились подробности о подавшем сигнал тревоги российском самолете
Фото: Shutterstock
В Казахстане заявили, что самолет из РФ подал сигнал тревоги из-за ложного «минирования»

Российский пассажирский самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи, пролетая над Казахстаном, подал сигнал тревоги из-за ложного «минирования» — информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Подробности появились у пресс-службы авиационной администрации республики Казахстан, передает РИА Новости.

Речь идет о рейсе ВС А319 по маршруту Санкт-Петербург — Сочи. Отмечается, что, получив сообщение о минировании, борт объявил аварийную ситуацию и направился в сторону Астрахани. Как отметили в авиационной администрации Казахстана, позже аварийную ситуацию отменили, и борт полетел в штатном режиме в Сочи.

«[Самолет] вышел из воздушного пространства Казахстана в 18:50 (15:50 по московскому времени) в полном порядке», — заявили в пресс-службе.

Ранее 12 марта сообщалось, что пассажирский самолет Airbus, летевший в Сочи, после подачи сигнала тревоги снизился до 6,5 тысячи метров, а затем снова стал набирать высоту. Было известно, что он продолжил полет по маршруту, однако причина аварийной ситуация не называлась.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 21:21
Этих ложных "минеров"-шутников и серьезных уже пора расстреливать.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика