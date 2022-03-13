Врачи назвали три главных утренних симптома диабета

Врачи рассказали о так называемом феномене рассвета у диабетиков, из-за которого уровень сахара в крови повышается по утрам. Они назвали три главных симптома, которые встречаются у половины людей, у которых имеется диабет второго типа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Медик Форум".



Специалисты отмечают, что люди, страдающие от диабета, по утрам могут жаловаться на нечеткость зрения, сильную жажду, а также возникающую тошноту. Дело в том, что у некоторых больных организм может оказаться не в состоянии естественным образом скорректировать изменения инсулина за ночь, из-за чего уровень глюкозы резко подскакивает под утро, что плохо сказывается на здоровье.



У людей, у которых наблюдается феномен рассвета, повышается риск осложнений диабета, включающий в том числе болезни сердца или проблемы с почками. Для того, чтобы этого избежать, медики советуют питаться регулярно и устраивать перекусы, ответственно отнестись к приему назначенных врачом лекарств, а также следить и при необходимости корректировать прием пищи и лекарств в случае повышения уровня активности.



Ранее врач-диетолог отдела диетологической помощи ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Елизавета Варданян заявила, что фастфуд можно заменить кисломолочными продуктами, сыром, орехами, фруктами или ягодами, а полезной альтернативой бургеру может стать домашний сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами.