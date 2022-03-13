В Саудовской Аравии провели самую массовую казнь в современной истории королевства

В Саудовской Аравии казнили 81 человека, осуждённого за различные преступления, в том числе убийства и пособничество террористам. Эта была самая массовая казнь в современной истории королевства, сообщает Aljazeera.com.



"Все эти лица были осуждены за различные преступления, включая убийство невиновных мужчин, женщин и детей. Преступления, совершённые этими лицами, также включают пособничество иностранным террористическим организациям, таким как ИГИЛ, "Аль-Каида", хуситы. Обвиняемым было предоставлено право на адвоката, и им были гарантированы полные права в соответствии с законодательством Саудовской Аравии во время судебного процесса", – сообщили в МВД Саудовской Аравии.



Кроме подданных королевства, смертный приговор получили семь йеменцев и один гражданин Сирии.



Среди казнённых также была группа из 37 граждан Саудовской Аравии, которые были признаны виновными по одному делу – за попытку убийства сотрудников службы безопасности и нападение на полицейские участки и конвои.



В заявлении отмечается, что королевство будет продолжать занимать строгую и непоколебимую позицию в отношении терроризма и экстремистских идеологий, которые угрожают стабильности всего мира.



По информации издания, эта смертная казнь была самой массовой за долгое время. В 2021 году было казнено 67 человек, в 2020 году – 27 человек.