Откуда завезут машины в Казахстан, если в России закроют заводы?

Накануне правительство РФ запретило экспорт легковых автомобилей из страны. Пока запрет не касается стран ЕАЭС, но кто знает, как может измениться ситуация. Для авторынка Казахстана вопрос актуален в первую очередь по той причине, что многие продаваемые у нас новые машины произведены именно в России. Помимо запретов правительства, до сих пор не ясна судьба российских предприятий, принадлежащих мировым концернам, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Экспресс К.



Так, Volkswagen и Skoda уже прекратили работу. Аналогичным образом поступили BMW и Mercedes-Benz. Nissan приостановил конвейер на три недели из-за проблем с поставками комплектующих. Питерский завод Toyota, где в том числе делают модели Camry и Rav4 для Казахстана, не собирается останавливать производство, но тоже испытывает сложности с логистикой. Наконец, нет ясности о будущем завода Renault в Москве — оттуда в РК тоже везут некоторые модели.



На запросы ЭК по этой ситуации казахстанские автодилеры пока не ответили. Потому остается строить предположения касательно того, как могут переформатировать цепи поставок новых автомобилей в Казахстан.



Азия и не только



Первым на ум приходит, конечно, Китай: кроме десятков местных производителей, там функционируют заводы практически всех мировых марок.



Например, в Поднебесной производят популярные у нас Toyota и Volkswagen. Теоретически казахстанские дилеры могут переориентироваться на поставку машин с китайских заводов, благо транспортные связи давно налажены. Правда, автомобили для китайского рынка зачастую имеют иное оснащение и комплектации.



Второй ближайший вариант — Турция. По данным из открытых источников, объемы производства турецкого автопрома превышают показатели этой отрасли в России. В Турции производят в том числе и Toyota, а также Renault и Mercedes-Benz. Среди марок, не представленных официально на рынке Казахстана, имеются Fiat и Honda. Логистические цепи между Казахстаном и Турцией также давно проработаны: есть как сухопутные коридоры, так и морские — через Каспийское море.



Не стоит забывать про Иран. Звучит экзотично, но там тоже есть автопром. Крупнейший в стране концерн Iran Khodro много лет производит легковые автомобили, которые, по сути, являются лицензионными копиями французских Peugeot. Iran Khodro уже пытался выйти на рынок Казахстана, но тогда дело не пошло. Возможно, в новых реалиях иранцы вновь попробуют закрепиться.



Наконец, не стоит списывать со счетов страны Восточной Европы. К примеру, в Румынии базируется компания Dacia. Многие модели этой марки у нас продаются под шильдиком Renault. То есть при закрытии завода Renault в России концерн может озадачиться поставкой машин с румынских конвейеров, если это будет рентабельно для компании.



Что будет с ценами?



Не забудем одну крайне важную деталь: Казахстан и Россия входят в Евразийский экономический союз. По этой причине машины, которые производятся в РФ, при поставке в нашу страну не проходят через горнило растаможки: дилеры платят только утилизационный сбор и сбор за первичную регистрацию.



Автомобили, поставляемые из-за пределов ЕАЭС, таких привилегий не имеют. За них нужно платить полную таможенную пошлину, которая может быть весьма высокой. Соответственно, привезенные из Китая, Турции или другой страны автомобили будут для казахстанцев дороже аналогов, собранных в России.