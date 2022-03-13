Задержан Кайрат Сатыбалдыулы, племянник Назарбаева

Кайрат Сатыбалдыулы задержан Антикоррупционной службой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы", - говорится в сообщении Антикора.



В Антикоррупционной службе отметили, что проверют причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.



"Расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в ведомстве.