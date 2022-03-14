Со склада похитили бочки цианида калия - адвокат Умарова о январских событиях

Адвокат Айжан Умарова сообщила о похищении нескольких бочек яда - цианида калия - во время январских событий, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Умарова выразила мнение, что во время январских событий массовыми беспорядками руководили профессионально подготовленные группы, среди которых были не только гражданские лица, но и сотрудники специальных служб, а также криминалитет.



"По делу Накбаева Г. похищены со склада сильнодействующие ядовитые вещества, несколько бочек цианида калия. 500 граммов данного вещества достаточно для того, чтобы парализовать население одного города. На заводе находилось около 35 бочек. Помимо этого, на складах находились и другие химические вещества: каустическая сода, азотная кислота и другие", - рассказала правозащитник в Мажилисе.



По мнению Умаровой, во всех этих делах замешаны сотрудники КНБ.



Отметим, что, по информации правозащитника, начиная с 2019 года в Казахстан заехали лица из Афганистана, получившие определенный статус, чьи данные паспортов аннулированы после январских событий.



"В настоящее время мы располагаем информацией о том, что начиная с 2019 года в Казахстан заехали лица из Афганистана, получившие определенный статус, чьи данные паспорта аннулированы недавно, после январских событий", - сказала Айман Умарова на пленарном заседании Мажилиса.



По ее словам, на данный момент они уже покинули Казахстан, выехав в Турцию и Европу.