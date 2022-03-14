В Алматы сотрудников ДКНБ подозревают в пытках 24 граждан, которых похитила группа Дикого Армана

В прокуратуру поступила 301 жалоба на недозволенные методы следствия, по ним возбудили 243 уголовных дела по пыткам и превышению власти, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов на пленарном заседании мажилиса.



В Антикоррупционной службе расследуются 234 уголовных дела.



"Это их прямая подследственность по Уголовно-процессуальному кодексу. Девять наиболее резонансных случаев и там, где лица погибли в изоляторах временного содержания, расследуют спецпрокуроры. В рамках указанных дел задержаны девять должностных лиц, из них восемь сотрудников ДКНБ и один полицейский", – сообщил Берик Асылов.



Все они с санкции суда арестованы.



"В их числе полицейский, который подозревается в применении пыток с использованием утюга в здании Департамента полиции Алматинской области. В городе Алматы шестеро сотрудников ДКНБ подозреваются в применении пыток к 24 гражданам, которых похитила преступная группа Дикого Армана. В результате все потерпевшие получили телесные повреждения, один человек умер", – сообщил генпрокурор.



Ещё два сотрудника ДКНБ Алматинской области подозреваются в нанесении побоев ранее задержанному в изоляторе временного содержания, от которых он скончался.