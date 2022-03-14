Глава Антикора о хищениях в "Казахтелекоме": Суммы миллиардные

Председатель Антикоррупционной службы Олжас Бектенов рассказал некоторые подробности дела о хищении средств "Казахтелекома", передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Уголовное дело расследуется по фактам хищения средств АО "Казахтелеком". Та информация, что мы вчера дали, пока это вся информация на сегодня. Сумма устанавливается, там ряд эпизодов. Я думаю, мы как только проведем соответствующие экспертные следствия, сумму назовем. Но могу сказать, что суммы миллиардные", - сказал Олжас Бектенов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Мажилиса.
Ранее стало известно, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы.
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