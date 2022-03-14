Генеральный прокурор РК Берик Асылов предоставил ранее неизвестные кадры о трагических событиях январе, передает ИА «NewTimes.kz».



Беспорядки в Казахстане: Генпрокуратура предоставила новое видео

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Перед выступлением на пленарном заседании мажилиса парламента РК Асылов показал видео с мародерством во время январских событий.







После он заявил, что эти страшные кадры показывают, что Казахстан впервые столкнулся с таким за годы независимости.



К слову, на пленарном заседании генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что во время январских событий в стране погибло 230 человек.



Напомним, 2 января жители Жанаозена вышли на протест и потребовали снижения цен на газ. Жители нескольких регионов вышли на акции в поддержку митингующих в Жанаозене.



6 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в Казахстане чрезвычайного положения на период с 5 по 19 января 2022 года.



В этот же день в Алматы начали проводить антитеррористическую спецоперацию. В комендатуре города сообщили, что «радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу».