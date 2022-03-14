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Беспорядки в Казахстане: Генпрокуратура предоставила новое видео

Просмотров:1097 Опубликовано: Сегодня, 14:51
Беспорядки в Казахстане: Генпрокуратура предоставила новое видео
Кадр видео
Генеральный прокурор РК Берик Асылов предоставил ранее неизвестные кадры о трагических событиях январе, передает ИА «NewTimes.kz».

Беспорядки в Казахстане: Генпрокуратура предоставила новое видео
Кадр видео

Перед выступлением на пленарном заседании мажилиса парламента РК Асылов показал видео с мародерством во время январских событий.



После он заявил, что эти страшные кадры показывают, что Казахстан впервые столкнулся с таким за годы независимости.

К слову, на пленарном заседании генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что во время январских событий в стране погибло 230 человек.

Напомним, 2 января жители Жанаозена вышли на протест и потребовали снижения цен на газ. Жители нескольких регионов вышли на акции в поддержку митингующих в Жанаозене.

6 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в Казахстане чрезвычайного положения на период с 5 по 19 января 2022 года.

В этот же день в Алматы начали проводить антитеррористическую спецоперацию. В комендатуре города сообщили, что «радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу».


Источник: NewTimes
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 18:05
Большой объем фото и видеофиксаций правонарушений. Правоохранителям есть чем занятся. Ищите,выявляйте. Зло должно быть наказано

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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