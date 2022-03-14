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Михаил Ломтадзе: "Хватит заниматься всякой фигней"

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 14:59
Михаил Ломтадзе: "Хватит заниматься всякой фигней"
Михаил Ломтадзе
Глава и сооснователь Kaspi.kz поделился рекомендациями с недоброжелателями и призвал любимых клиентов не верить слухам.

Глава и сооснователь компании Kaspi.kz Михаил Ломтадзе записал обращение к любимым клиентам. "Мы никогда не подводили и не подведем наших любимых клиентов. Спасибо каждому из вас, что вы нам доверяете!" - сказал он. Михаил также назвал "идиотскими" очередные слухи, которые распространяют про Kaspi завистники и недоброжелатели компании.



Видеообращение опубликовано на официальном канале Михаила Ломтадзе в YouTube. Ниже приводим полный текст обращения.

"Наши любимые клиенты,

последние несколько дней распространяется недостоверная информация о Kaspi. Мы стали получать обращения по этому поводу.

Я хочу сразу лично прокомментировать очередные идиотские слухи.

Во-первых, рассылки по поводу банкротства Kaspi.

Это полный бред.

Я руковожу Kaspi с 2007 года, вот уже почти 15 лет. Несу личную ответственность за наши успехи и работу. Мы много сделали для страны, нас любят клиенты, и понятно, что многие недоброжелатели и нехорошие люди завидуют, проплачивают распространение лжи, устраивают провокации и стараются нам нагадить.

Мы никогда не подводили и не подведем наших любимых клиентов. Спасибо каждому из вас, что вы нам доверяете! Мы всегда работаем на благо страны, казахстанцев и каждого нашего любимого клиента.

Во-вторых, по поводу дефицита наличных долларов в Казахстане.

Скажу сразу, это временное явление, которое напрямую связано с санкциями против России, в результате которых затруднена доставка наличных по привычному маршруту.

Например, мы же все видим, что полеты рейсовых самолетов тоже стали более долгими в облет Украины и России или вообще отменяются. То же самое и с доставкой наличных.

Национальный банк сейчас работает над организацией доставки напрямую из США и обещает привезти наличные деньги в ближайшее время.

Этот временный дефицит касается только наличной валюты. Как вы видите, безналичные операции в долларах доступны. А тенге эта ситуация вообще никак не касается.

В-третьих, по поводу вчерашнего ареста Кайрата Сатыбалды.

У нас не было вопросов от клиентов по этому поводу. Но я уверен, что наши враги воспользуются этим фактом и снова постараются сказать про нас гадости.

Поэтому хочу сразу заранее также прокомментировать. Кайрат Сатыбалды уже почти 4 года не имеет отношения к Kaspi. Он был одним из акционеров Kaspi короткое время, с 2015 по 2018 год.

Успех Kaspi в первую очередь является заслугой работы нашей команды. В отличие от многих компаний у нас нет дешевых государственных денег, никто не заводил сотрудников государственных компаний на получение зарплат, у нас не размещены депозиты государственных компаний и мы вообще не берем денег с государства.

Все сервисы, которые мы запускаем для государства, мы делаем бесплатно за счет собственных средств и на благо страны. Самым ярким примером является сервис "Госуслуги" в приложении Kaspi.kz, которым многие из вас пользуются.

И напоследок хочу обратиться к нашим недоброжелателям и нехорошим людям!

Хватит уже заниматься всякой …фигней. Вместо того, чтобы тратить время и деньги на распространение ложных слухов про Kaspi для достижения своих корыстных целей, вы бы лучше работали на благо страны и казахстанцев. Я уверен, что именно за это вас будут больше уважать!

Еще раз спасибо нашим любимым клиентам за то, что вы с нами. Мы вас любим, уважаем и никогда не подведем. И верим, что казахстанцы заслуживают лучшей жизни. У нас всех сегодня есть уникальная возможность объединиться для построения нового Казахстана для будущих поколений!

Извините, что занял ваше время. Пойду дальше работать на благо наших любимых клиентов и страны!"


Источник: tengrinews.kz
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