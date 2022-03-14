Президент Токаев запретил вывоз иностранной валюты и золота

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"В целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Запретить вывоз из Республики Казахстан:



1) наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;



2) золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.



2. Правительству Республики Казахстан совместно с Национальным банком Республики Казахстан и другими заинтересованными государственными органами принять необходимые меры по реализации настоящего указа.



3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в документе.