Двое выступавших против действий России приговорены к пяти годам заключения в Алматы

Алматы. 15 марта. КазТАГ – В Алматы экономиста Даната Намазбаева и активиста Маргулана Боранбая осудили на пять лет, сообщила пресс-служба Алмалинского районного суда Алматы.
«В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении Б. по обвинению в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной, социальной розни, а также на оскорбление национальной чести и достоинства граждан, а также пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их национальной и расовой принадлежности, с использованием сетей телекоммуникации, группой лиц, неоднократно (часть 2 статьи 174 УК РК), а также пропаганде к насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства, насильственному изменению конституционного строя, с использованием сетей коммуникации, группой лиц (часть 2 статьи 179 УК), по которой суду предан также Н.», - говорится в сообщении суда.
По данным суда, «подсудимые Б. и Н. начиная с 2018 года публиковали на своих страницах в социальной сети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности».
«Кроме того, подсудимый Б. в социальной сети Facebook, представив себя национал-патриотом, призывал к изменению государственного строя, пропагандировал насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя, предлагая привести к власти преступников, находящихся за пределами РК. Подсудимый Н. допустил аналогичные публикации в Facebook, предлагая радикальные меры по борьбе с коррупцией», - отмечается в сообщении.
Суд признал виновными Боранбаева по части 2 статьи 174 и части 2 статьи 179 УК, а Намазбаева по части 2 статьи 174 УК и назначил каждому из них наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Отметим, что и Намазбаев и Боранбаев неоднократно высказывались против агрессивных выпадов со стороны российских политиков в адрес Казахстана и активно выступали против усиления интеграционных связей с Россией. Кроме того, они подвергли критике и действия российских войск в Украине.
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