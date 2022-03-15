Сын Гурбангулы Бердымухамедова выиграл президентские выборы в Туркменистане

Алматы. 15 марта. КазТАГ – Сердар Бердымухамедов, который приходится сыном действующему президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, выиграл президентские выборы в стране, передает корреспондент агентства.
«Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркменистана, набрав 72,97% голосов», - сообщила во вторник Центральная избирательная комиссия Туркменистана.
Напомним, ранее правящий Туркменистаном с 2007 года президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития надо дать молодым. В этой связи он дал поручение Центризбиркому начать соответствующую работу. В итоге ЦИК назначил на 12 марта дату досрочных президентских выборов. 14 февраля стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Бердымухамедова о досрочных выборах. В итоге, на выборы от «молодежи» был выдвинут сын президента – Сердар.
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