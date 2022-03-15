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Сын Гурбангулы Бердымухамедова выиграл президентские выборы в Туркменистане

Просмотров:1107 Опубликовано: Сегодня, 12:32
Сын Гурбангулы Бердымухамедова выиграл президентские выборы в Туркменистане
Фото из открытых источников
Алматы. 15 марта. КазТАГ – Сердар Бердымухамедов, который приходится сыном действующему президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, выиграл президентские выборы в стране, передает корреспондент агентства.

«Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркменистана, набрав 72,97% голосов», - сообщила во вторник Центральная избирательная комиссия Туркменистана.

Напомним, ранее правящий Туркменистаном с 2007 года президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития надо дать молодым. В этой связи он дал поручение Центризбиркому начать соответствующую работу. В итоге ЦИК назначил на 12 марта дату досрочных президентских выборов. 14 февраля стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Бердымухамедова о досрочных выборах. В итоге, на выборы от «молодежи» был выдвинут сын президента – Сердар.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 6 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:33
Наги_Актау,
сами виноваты. позволяют это. значит всё устраивает. против всего народа не пойдёшь.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ирон
  • Daulet201999
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:38
надо было сразу царём себя сделать и не парится уже

маза фака no comment uhmylka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Кинст
  • Василий Кравчук
  • Empro
  • Daulet201999
 Username (Посетители) Сегодня, 13:28
Кто бы мог подумать))))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Василий Кравчук
  • Empro
  • Daulet201999
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:19
Это не выборы народа - ол Патшалык devil
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Василий Кравчук
  • Daulet201999
 Empro (Посетители) Сегодня, 13:03
Продолжение диктаторского клана.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Ну Ну
  • Empro
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  • Василий Кравчук
  • strana.kz
  • Ютюз
  • Daulet201999
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 12:48
Искренне жаль туркменский народ
 
 

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