Новую базовую ставку по утильсбору предлагают в Казахстане

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов планирует внести изменения в методику расчета утилизационного платежа, передает ИА «NewTimes.kz».
Соответствующий приказ размещен для публичного обсуждения на сайте «Открытые НПА»
до 31 марта.
Так, базовая ставка в 50 МРП (153 150 тенге) предлагается для категорий:
- транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8703, за исключением квадроциклов, снегоболотоходов, снегоходов, мотовездеходов и трициклов;
- транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группы кодов ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705 (за исключением коммунально-уборочных машин категории «X»);
- транспортные средства категории М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8702;
- тракторы;
- комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные.
Также отмечается, что в отношении седельных тягачей, используемых для международных перевозок, импортируемых транспортными компаниями, при наличии удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов до 1 января 2025 года применяется коэффициент 0.
Напомним, 11 января президент РК Касым-Жомарт Токаев во время заседания мажилиса поручил правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и его распоряжению ТОО «Оператор РОП».
19 января правительство приняло постановление в отношении ТОО «Оператор РОП». Активы частной компании передали государству.
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал, сколько денег казахстанцы сдали на утилизационный сбор с 2016 года.
20 января правительство приняло постановление о прекращении полномочий ТОО «Оператор РОП». Новым администратором утильсбора стал «Жасыл даму».
10 марта депутат Али Бектаев предложил передать часть средств с утильсбора аграриям.