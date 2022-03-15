«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 15 Марта
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 511.71 KZT
  • €1 = 561.96 KZT
  • 1 RUB = 4.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Эйр Астана" приостановила полеты в Украину

Просмотров:89 Опубликовано: Сегодня, 16:19
"Эйр Астана" приостановила полеты в Украину
Фото из открытых источников
Авиакомпания "Эйр Астана" сообщила о приостановлении полетов в Киев, передает Tengritravel.kz.

По информации авиаперевозчика, выполнение рейсов в Киев приостановлено до последующего уведомления в связи с закрытием воздушного пространства Украины для гражданской авиации. Отмечается, что пассажирам отмененных рейсов предлагается только возврат. Перебронирование на другие рейсы запрещено.

Как уточнили в пресс-службе компании, пассажиры отмененных рейсов смогут вернуть деньги за билеты по месту приобретения в течение года с моменты выписки авиабилета.

Также в "Эйр Астана" отметили, что открыта продажа на рейсы в столицу Черногории Подгорицу с 1 июня, а других рейсов в Восточную Европу пока не планируется.

В настоящий момент компания занимается вывозом казахстанцев из Украины, сегодня в Алматы прибыл уже пятый репатриационный рейс.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика