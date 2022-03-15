"Эйр Астана" приостановила полеты в Украину

Авиакомпания "Эйр Астана" сообщила о приостановлении полетов в Киев, передает Tengritravel.kz.



По информации авиаперевозчика, выполнение рейсов в Киев приостановлено до последующего уведомления в связи с закрытием воздушного пространства Украины для гражданской авиации. Отмечается, что пассажирам отмененных рейсов предлагается только возврат. Перебронирование на другие рейсы запрещено.



Как уточнили в пресс-службе компании, пассажиры отмененных рейсов смогут вернуть деньги за билеты по месту приобретения в течение года с моменты выписки авиабилета.



Также в "Эйр Астана" отметили, что открыта продажа на рейсы в столицу Черногории Подгорицу с 1 июня, а других рейсов в Восточную Европу пока не планируется.



В настоящий момент компания занимается вывозом казахстанцев из Украины, сегодня в Алматы прибыл уже пятый репатриационный рейс.