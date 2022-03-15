Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО

Украина четко услышала от своих партнеров, что не сможет вступить в НАТО, и это необходимо признать. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.
«Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать», — сказал Зеленский.
Он не уточнил, связано ли его заявление с требованиями России на переговорах о прекращении военной операции. При этом он подчеркнул, что страна все еще нуждается в гарантиях безопасности.
Ранее Зеленский заявил, что одной из главных задач украинской делегации на переговорах с Москвой является организация встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Вместе с тем политик отметил, что это сложная история и тяжелый путь, но нужный. Он добавил, что целью Киева является получить действенные гарантии.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz