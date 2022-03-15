«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 15 Марта
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 512.19 KZT
  • €1 = 563.56 KZT
  • 1 RUB = 4.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО

Просмотров:458 Опубликовано: Сегодня, 18:35
Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО
Фото из открытых источников
Украина четко услышала от своих партнеров, что не сможет вступить в НАТО, и это необходимо признать. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

«Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать», — сказал Зеленский.

Он не уточнил, связано ли его заявление с требованиями России на переговорах о прекращении военной операции. При этом он подчеркнул, что страна все еще нуждается в гарантиях безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что одной из главных задач украинской делегации на переговорах с Москвой является организация встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Вместе с тем политик отметил, что это сложная история и тяжелый путь, но нужный. Он добавил, что целью Киева является получить действенные гарантии.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Бродяга
 Не поддерживаю Поддерживаю
Шынгыс (Посетители) Сегодня, 20:07
Цитата: Ingul
Какой резон с ним договариваться?


Ну если сравнивать обоих президентов, то очевидно даже слепому и глухому кто победит в плане невыполненных обещаний.

В общем как говорится в современном меме;

- А что с Россией?
- Она утонула (с)

lol

Может и всплывёт ещё. Нам без разницы. Казахстан и его жители поняли с кем по пути, а с кем скоро эти пути непременно разойдутся, но уже окончательно. 75% Европейских компаний на рынке нефтедобычи и жалких 5% принадлежащих Лукойлу - тоже о многом говорит. Работаю на складе в нефтянке - Российская продукция - 0,01% от общей номенклатуры. Пара насосов устаревшей модели, да резинки к ним.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Бродяга
 Ingul (Посетители) Сегодня, 20:03
Зеленский начал прозревать от безысходности.
А насчет встречи с Путиным - пустая затея. Зеленский даже поставив подпись под соглашением, не выполняет его.
Какой резон с ним договариваться?
Что же касается "...что Украина может справляться с любыми угрозами и без особой помощи из вне" о чем пишет Шынгыс, то если бы Запад не подпитывал Украину оружием, то уже бы все закончилось.
Западу нужно чтобы Украина и Россия взаимно уничтожали друг друга в угоду Западу.
 
-1
  • Бродяга
 Не поддерживаю Поддерживаю
Шынгыс (Посетители) Сегодня, 19:41
Зеленский, да и не только он, многие увидели что Украина может справляться с любыми угрозами и без особой помощи из вне.

Не сильно удивит, если когда-нибудь (пусть и не скоро), НАТО само будет просить Украину о вступлении.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика