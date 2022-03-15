Цены на топливо расти не будут - вице-министр о повышении ставок акцизов

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин заявил, что цены на горюче-смазочные материалы в Казахстане расти не будут, несмотря на повышение ставки акцизов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал правительства.



Сообщил, что Министерством нацэкономики во исполнение поручения Президента был разработан проект постановления правительства "О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2018 года № 173". Проект предусматривает:



- увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводов и экологического топлива производителями с 24 435 тенге до 38 134 тенге за 1 тонну;

- увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию дизельного топлива производителями с 9 300 тенге до 35 726 тенге за 1 тонну;

- исключение сезонного изменения акцизов на дизельное топливо;

- установление равной ставки на импорт дизельного топлива;

- уточнение кодов ТН ВЭД ЕАЭС на дизельное топливо.



"При этом цены на ГСМ расти не будут, так как в соответствии с приказом и.о. министра энергетики от 6 января 2022 года № 2 установлены предельные цены на розничную реализацию ГСМ", - подчеркнул Азамат Амрин.