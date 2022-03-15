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Цены на топливо расти не будут - вице-министр о повышении ставок акцизов

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 19:32
Цены на топливо расти не будут - вице-министр о повышении ставок акцизов
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин заявил, что цены на горюче-смазочные материалы в Казахстане расти не будут, несмотря на повышение ставки акцизов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал правительства.

Сообщил, что Министерством нацэкономики во исполнение поручения Президента был разработан проект постановления правительства "О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2018 года № 173". Проект предусматривает:

- увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводов и экологического топлива производителями с 24 435 тенге до 38 134 тенге за 1 тонну;
- увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию дизельного топлива производителями с 9 300 тенге до 35 726 тенге за 1 тонну;
- исключение сезонного изменения акцизов на дизельное топливо;
- установление равной ставки на импорт дизельного топлива;
- уточнение кодов ТН ВЭД ЕАЭС на дизельное топливо.

"При этом цены на ГСМ расти не будут, так как в соответствии с приказом и.о. министра энергетики от 6 января 2022 года № 2 установлены предельные цены на розничную реализацию ГСМ", - подчеркнул Азамат Амрин.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • tolk
 Шынгыс (Посетители) Сегодня, 19:41
Цитата: cas277cas
То есть постоянно вешают лапшу на уши?


Да.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Василий Кравчук
  • Жанар
  • tolk
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:16
Читаю новости от 2015 года- На 3,9% вырастут цены на бензин в Казахстане в связи с повышением ставок акцизов на ГСМ, сообщило министерство национальной экономики (МНЭ) РК.
То есть постоянно вешают лапшу на уши?
 
 

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