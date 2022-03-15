Алматы. 15 марта. КазТАГ – Олигарх Кайрат Боранбаев задержан в Алматы, сообщает источник, знакомый с ситуацией.



«Боранбаев задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Алматы. По нему «работает» не алматинский департамент, а люди из головного – астанинского офиса АФМ. Сейчас Боранбаев водворен в ИВС. В ближайшие дни в Алматы будут проходить следственные мероприятия с его участием», - сообщил источник редакции КазТАГ во вторник.



Кайрат Боранбаев – отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой.