На сколько выросли цены на продукты в Казахстане и в чем причины роста

Эксперты рассказали, почему растут цены на продукты и как с этим связано падение курса тенге, антироссийские санкции и спекуляция продавцов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Казахстанцы жалуются на продолжающийся рост цен на основные продукты питания. С начала года цены росли из-за возникших трудностей в поставке продуктов после январских беспорядков, однако в конце февраля и начале марта рост цен продолжился уже по другой причине: падение курса тенге до 510 за доллар, вызванное геополитическим кризисом в Украине. Покупатели утверждают, что цены растут даже на те товары, которые производят в нашей стране.



Цены растут до 40 процентов



Руководитель ассоциации "Лига потребителей Казахстана" Светлана Романовская отмечает, что, по их наблюдениям, за последние недели цены на многие продукты выросли на 30-40 процентов.



"Выросли даже продукты казахстанского и российского производства, так же как и лекарственные препараты. У нас есть список из 19 видов продуктов, торговая наценка на которые не должна превышать 15 процентов, и они все равно подорожали выше этой отметки. Дорожает все подряд. Наши исследования показали, что только яйца за последнее время подешевели где-то на 7 процентов. Все остальное, включая молочную продукцию, мясо курицы и прочее, подорожало на 30 процентов и более. Дорожает даже то, что от доллара не зависит", - отметила Светлана Романовская.



По словам главы Лиги потребителей, производители и дистрибьюторы продуктов объясняют повышение цен зависимостью от закупок из-за рубежа. К примеру, при производстве молочной и мясной продукции используются добавки для кормов, закупаемые в других странах. Также в связи с пандемией и антироссийскими санкциями усложнилась логистика, и многие предполагают, что следующую партию товаров им придется закупать дороже, и из-за этого уже сейчас поднимают цены.



"Отчасти это жадность наших предпринимателей. К примеру, перед праздником 8 Марта сильно поднялись цены на конфеты. За последние недели подорожало оливковое и сливочное масло. Все продукты из списка 19 социально значимых поднялись с начала падения курса тенге. К нам обращается множество людей, но мы не успеваем направлять жалобы в госорганы. Из-за мораториев на проверку бизнеса они отвечают только отписками", - отметила Романовская.



В крупной сети магазинов Magnum Cash&Carry подтвердили, что они произвели переоценку цен на все импортные товары, подняв их на 20-25 процентов. В основном это касается непродуктовых товаров, однако к импортным также относятся экзотические продукты, не производящиеся в Казахстане, вроде оливкового масла.



"По другим продуктам в основном паритет соблюдается - растительные и животные масла, крупы – есть импорт и наше. Зимой и весной также много импортных овощей и фруктов", - отметил представитель сети Magnum Cash&Carry Дмитрий Шишкин.



В сети магазинов Small от каких-либо комментариев касательно повышения цен отказались вовсе.



Глава Нацбанка на заседании правительства 15 марта также отметил, что наибольший вклад в инфляцию вносят продовольственные товары, рост цен на которые ускорился до 10 процентов из-за удорожания хлебобулочных изделий, круп, молочных продуктов и овощей.



Как акимат Алматы сдерживает цены



В акимате Алматы рассказали, какие меры они принимают для сдерживания роста цен. В управлении предпринимательства отметили, что ежедневный мониторинг цен на рынках, в торговых сетях и магазинах "у дома" в начале марта не выявил роста цен на социально значимые продукты. В управлении сообщили, что были выявлены незначительные колебания цен на овощную продукцию, что связано с затратами по хранению продукции. На мясо кур отмечается небольшое повышение цен в пределах 5-7 процентов, что связано с удорожанием кормов и проведением ежегодной вакцинации.



Для борьбы с ростом цен продолжается программа предоставления льготных займов, в рамках которой выдаются беспроцентные оборотные займы производителям СЗПТ и торговым сетям для фиксирования цен. Займы были выданы сетям Magnum Cash&Carry и "Тоймарт", заводу по производству яиц "Алсад", производителю говядины "Асыл Ет", на полках которых ведется фиксирование цен на 19 наименований СЗПТ. К примеру, сети Magnum Cash&Carry выделено 5,7 миллиарда тенге для стабилизации цен на все 19 наименований СЗПТ до конца текущего года. Сети "Тоймарт" выделено 430,2 миллиона тенге для закупа и реализации по сниженным ценам 4,8 тысячи тонн продукции по 12 видам СЗПТ.



"По продукции, не включенной в список социально значимых продовольственных товаров, рабочей группой совместно с районными акиматами и специалистами Департамента по защите и развитию конкуренции проводятся проверки на продовольственных торговых объектах по недопущению превышения допустимой торговой надбавки в размере 15 процентов. В случае выявления фактов необоснованного повышения цен в отношении спекулирующих предпринимателей будут приниматься меры", - сообщили в управлении.



Также в акимате отметили, что совместно с акиматом Алматинской области ведется работа по наведению порядка на оптовом рынке "Алтын Орда". В результате исключения ряда посреднических схем ожидается снижение цен на овощную, мясную продукцию и фрукты. По аналогии с этой работой в городе создана региональная комиссия по расследованию посреднических схем по цепочке ценообразования продовольственных товаров, которая будет проводить проверки ценообразования на торговых объектах. Комиссия приступит к работе после того, как положение о ней утвердят в Генпрокуратуре.



Как остановить рост цен на продукты



Экономист Марат Каирленов отметил, что основной вклад в общий рост цен внес конфликт в Украине, а также санкции, наложенные на Россию со стороны мирового сообщества. По мнению экономиста, нельзя сравнить нынешнюю ситуацию с 2014 годом, когда санкции на Россию также накладывались, курс рубля упал, но в целом санкционные ограничения были намного мягче. Производство техники и других товаров в России в те годы сохранилось, и головные офисы компаний также не стали уезжать. Сейчас, по словам эксперта, ситуация другая и были нарушены логистические цепочки поставки товаров из России в Казахстан. Кроме того, закрылись многие производства, что привело к инфляционному валу, который частично бьет и по нам.



"С учетом уровня санкций, которые были наложены на Россию, ее сейчас можно назвать самой санкционной страной в мире, и, видимо, эта ситуация сохранится надолго, возможно, на годы. Очевидно, что, чтобы сохранить нашу экономику от падения и сдержать инфляцию, нужно перестраивать паритет тенге к рублю. Мы уже не можем поддерживать его на уровне 6 тенге за рубль. Нужно делать уже даже не 5 тенге, а скорее 2,5-4 тенге за рубль. Это может привести к притоку дешевых продуктов питания из России. Однако с учетом того, что там сейчас многие заводы останавливаются из-за ограничений, то приток будет не такой большой. К примеру, где-то в России могли производить колбасу, но пленку для нее завозили из Италии, и завод сейчас временно закрылся. Перестройка валютного паритета – это первая мера. Вторая – стабилизационные фонды по продуктам питания. Нужно субсидировать производство продуктов в нашей стране. Сырьевой сектор у нас пока в порядке, если не будет перебоев с поставками казахстанской нефти или металлов через Россию, то наша экономика будет получать большие экспортные доходы, и часть средств надо направлять в субсидии по производству продуктов питания, чтобы сбивать рост цен и его влияние на обнищание населения", - отметил экономист.



По словам эксперта, чтобы решить сложности с поставкой продуктов, Казахстану также необходимо налаживать новые логистические связи, уделять больше внимания поставкам через Каспийское море. Также необходима более тесная кооперация между странами Центральной Азии.



Марат Каирленов считает, что инфляция дополнительно должна составить 6-7 процентов. Однако многие компании остановили продажу своих товаров, сомневаясь в реальности курса тенге - доллар из-за поддержки Нацбанком паритета курса тенге к рублю. Производители продолжают пересчитывать степень падения тенге по курсу 5,7 за рубль, и тогда курс к доллару должен был бы составить 750 тенге. Чтобы изменить эту ситуацию, по словам экономиста, Нацбанку нужно четко обозначить, какой паритет тенге - рубль у нас будет.



"Сейчас для повышения цен даже на отечественные продукты две основные причины. С одной стороны, объективная - девальвация тенге к доллару на 15 процентов, а соответственно, рост расходов на комплектующие и отдельное сырье у казахстанских производителей. Кроме того, многие производители опасаются нестабильного курса тенге. Они боятся, что валюта может упасть по 600-700 тенге за доллар, и поэтому не хотят продавать свои товары дешевле. Со стороны Нацбанка и правительства нужно успокоить их. Также можно отметить, что офисы многих компаний-производителей, особенно международных брендов, находились в России и они через них работали. Сейчас эти связи нарушились. И наконец, еще одной причиной стал общемировой рост инфляции и цен на продовольственных рынках. Цены на то же зерно ставят рекорды, и шок от российско-украинского конфликта только усиливает эти эффекты", - добавил экономист.



По словам экономистов, нынешний кризис можно сравнить с распадом СССР в 91-м году, когда инфляция росла в геометрической прогрессии. На этом фоне рост цен на продукты не удивляет. Казахстану при этом нужно стремиться, чтобы инфляция в итоге не достигла 20 процентов и выше, так как такой уровень разрушает все производство в стране.