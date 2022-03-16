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Глава Нацбанка прокомментировал ситуацию с курсом тенге и инфляцией

Просмотров:695 Опубликовано: Сегодня, 10:20
Глава Нацбанка прокомментировал ситуацию с курсом тенге и инфляцией
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
Председатель Национального банка Галымжан Пирматов прокомментировал ситуацию с курсом тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах Мажилиса журналисты спросили главу Нацбанка о инфляционных ожиданиях и курсе тенге.

"Я сейчас не могу сказать, мы сейчас рассмотрим. Очень много неопределенностей, сложно сказать. Но мы сейчас ожидаем, что пересмотр будет в сторону повышения", - сказал Пирматов.

Касательно ограничения вывоза иностранной валюты и золота, Пирматов сообщил, что риски контрабанды есть всегда.

"Мы это делали, чтобы сохранить финансовую стабильность, чтобы не тратить резервы Нацбанка излишне", - ответил он.

"У нас очень много аналитиков, спектр пустить тенге за рублем, до держать его еще крепче. Сейчас очень много неопределенности, мне очень сложно говорить. Вот как я вам говорю, все будет зависеть от того, какой в итоге будет пакет санкций. Где рубль найдет свое более менее равновесное положение, какие торговые потоки между нашими странам в итоге сложатся. Поэтому в моменте я бы сказал, что мы не считаем, что тенге должен повторить за рублем волатильность в моменте. В краткосрочной, среднесрочной будем смотреть где все-таки равновесное положение и нормы между рублем и тенге", - рассказал глава Нацбанка.

Он добавил, что по курсу тенге Национальный банк не дает никаких прогнозов.

"У нас нет ориентира, мы не таргетируем какой-то уровень курса. Вы уже закупили валюту. Я хочу, чтобы вы понимали, при нормальные ситуации, коммерческие банки сами закупают наличную валюту и привозят, увозят. Мы это делаем для того, чтобы создать дополнительную подушку безопасности и если вдруг у какого-то коммерческого банка не будет хватать, чтобы мы им предъявляли. Сейчас мы закупались, первые партии уже поступили, поэтому ситуация с наличностью нормализуется", - добавил он.


Источник: Tengrinews.kz
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