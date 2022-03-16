Родственникам Президента запретят занимать высокие должности - Токаев

Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием к казахстанцам, запретил ближайшим родственникам президента занимать высокие политические должности, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Для ближайших родственников Президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических, государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе", - сказал Глава государства на совместном заседании палат Парламента.



11 марта спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о проведении совместного заседания палат Парламента.



Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев представит новую программу реформ.



Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявлял, что расскажет об итогах расследования январских событий в своем мартовском Послании.