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Родственникам Президента запретят занимать высокие должности - Токаев

Просмотров:391 Опубликовано: Сегодня, 10:51
Родственникам Президента запретят занимать высокие должности - Токаев
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием к казахстанцам, запретил ближайшим родственникам президента занимать высокие политические должности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Для ближайших родственников Президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических, государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе", - сказал Глава государства на совместном заседании палат Парламента.

11 марта спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о проведении совместного заседания палат Парламента.

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев представит новую программу реформ.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявлял, что расскажет об итогах расследования январских событий в своем мартовском Послании.


Источник: Tengrinews.kz
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