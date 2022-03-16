Токаев готов поддержать переименование Капшагая в Кунаев

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что присоединится к предложению о переименовании города Капшагай в Кунаев, если с такой инициативой выступит народ, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Город Капшагай тесно связан с именем выдающегося деятеля нашего народа Динмухамеда Кунаева. Если народ предложит переименовать Капшагай в его честь, я присоединюсь к данному мнению", - сказал Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента.



Ранее стало известно, что в Казахстане появятся Абайская, Улытауская и Жетысуская области. Центром Жетысуской области станет Капшагай.