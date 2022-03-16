«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 16 Марта
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 512.19 KZT
  • €1 = 563.56 KZT
  • 1 RUB = 4.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев готов поддержать переименование Капшагая в Кунаев

Просмотров:558 Опубликовано: Сегодня, 11:24
Токаев готов поддержать переименование Капшагая в Кунаев
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что присоединится к предложению о переименовании города Капшагай в Кунаев, если с такой инициативой выступит народ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Город Капшагай тесно связан с именем выдающегося деятеля нашего народа Динмухамеда Кунаева. Если народ предложит переименовать Капшагай в его честь, я присоединюсь к данному мнению", - сказал Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента.

Ранее стало известно, что в Казахстане появятся Абайская, Улытауская и Жетысуская области. Центром Жетысуской области станет Капшагай.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Placida (Посетители) Сегодня, 14:25
Делать просто больше нечего. Экономика на высоте. Безработных нет. Все граждане социально защищены.. Теперь можно и табличками заняться
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tolk (Посетители) Сегодня, 13:57
Чем Капшагай не устраивает?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 13:46
"Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что присоединится к предложению о переименовании города..."

Астану он не боялся и не стеснялся переименовать, а тут вдруг заскромничал...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика