Не время устраивать митинги по каждому поводу - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал не устраивать митинги по каждому поводу и сберечь независимость страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Выступая на совместном заседании палат Парламента, Глава госсредства подчеркнул о важности сосредоточиться на трансформации страны.
"Мы должны сберечь наше главное достояние - независимость, упрочить основы национальной идентичности, сосредоточиться на трансформации страны. Это наш священный долг перед будущими поколениями.
Сейчас не время возводить политические баррикады, по каждому поводу устраивать митинги, настаивать на сомнительных решениях, выдвигать безапелляционные требования, кидаться на исполняющих свой долг полицейских. Все это дискредитирует наш народ в глазах мирового сообщества. События трагического января уже нанесли серьезный урон репутации нашей страны. Это надо признать", - сказал Президент.
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