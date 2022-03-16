Названы сроки запуска льготного автокредитования в Казахстане

Новая госпрограмма льготного автокредитования будет запущена в апреле 2022 года, передает ИА «NewTimes.kz».



Об этом sputnik.kz сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.



Финансироваться программа будет из денежных средств, аккумулированных на счетах «Жасыл даму». Бюджет госпрограммы составит 100 млрд тенге.



«С апреля запустится госпрограмма автокредитования. Сейчас нормативные акты прорабатывают», – заявил Роман Скляр.



В рамках новой госпрограммы казахстанцы смогут взять заем на покупку автомобиля. Максимальная сумма кредита – 10 млн тенге.



Заем не предусматривает первоначального взноса, будет выдавать по 4% годовых на семь лет.



Напомним, 11 января президент РК Касым-Жомарт Токаев во время заседания мажилиса поручил правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и его распоряжению ТОО «Оператор РОП».



12 января министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал, сколько денег казахстанцы сдали на утилизационный сбор с 2016 года.



19 января правительство приняло постановление в отношении ТОО «Оператор РОП». Активы частной компании переданы государству.



12 февраля первый заместитель премьер-министр Казахстана Роман Скляр сообщил, что ставки утилизационного сбора в стране снизятся на 50%.



23 февраля были утверждены условия автокредитования за счет «Оператора РОП».