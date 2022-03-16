Астана. 16 марта. КазТАГ – Появилось видео с закованным в наручники олигархом Кайратом Боранбаевым, передает корреспондент агентства.



На кадрах олигарха в наручниках ведут от трапа самолета к минивену. Боранбаева сопровождают силовики, у одного из которых видна нашивка отряда специального назначения ДГД по городу Астана.



Напомним, как сообщил другой источник редакции 15 марта, Боранбаев был задержан в Алматы сотрудниками центрального аппарата агентства по финансовому мониторингу. 16 марта Боранбаев был доставлен в Нур-Султан.



Кайрат Боранбаев – отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой.



