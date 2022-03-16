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Появилось видео с закованным в наручники олигархом Кайратом Боранбаевым

Просмотров:153 Опубликовано: Сегодня, 17:26
Появилось видео с закованным в наручники олигархом Кайратом Боранбаевым
Кадр из видео
Астана. 16 марта. КазТАГ – Появилось видео с закованным в наручники олигархом Кайратом Боранбаевым, передает корреспондент агентства.

На кадрах олигарха в наручниках ведут от трапа самолета к минивену. Боранбаева сопровождают силовики, у одного из которых видна нашивка отряда специального назначения ДГД по городу Астана.

Напомним, как сообщил другой источник редакции 15 марта, Боранбаев был задержан в Алматы сотрудниками центрального аппарата агентства по финансовому мониторингу. 16 марта Боранбаев был доставлен в Нур-Султан.

Кайрат Боранбаев – отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой.



Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 17:38
А че не в автозаке, лицом в пол как всех. Мини вен с удобными креслами подали. Ещё говорят что закон для всех един.
 
 

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