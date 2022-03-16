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Сумка с двойным дном: 400 тысяч долларов пытались вывезти из Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:24
Сумка с двойным дном: 400 тысяч долларов пытались вывезти из Казахстана
Фото: пресс-служба КНБ
Пограничники пресекли попытку вывоза из Казахстана 400 тысяч долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности.

"15 марта пограничниками в международном аэропорту города Алматы была пресечена попытка вывоза из страны свыше 400 тысяч долларов, часть из которых была скрыта от досмотра в сумке с двойным дном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 25 января по настоящее время Погранслужба предотвратила вывоз из страны незадекларированных наличных денег на сумму свыше 900 миллионов тенге.

Пограничная служба КНБ напомнила о необходимости соблюдения требований финансового законодательства во избежание правонарушений при выезде за границу.

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев запретил вывоз иностранной валюты и золота. Нарушителям запрета грозит административная и уголовная ответственность.


Источник: Tengrinews.kz
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