Сумка с двойным дном: 400 тысяч долларов пытались вывезти из Казахстана

Пограничники пресекли попытку вывоза из Казахстана 400 тысяч долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности.
"15 марта пограничниками в международном аэропорту города Алматы была пресечена попытка вывоза из страны свыше 400 тысяч долларов, часть из которых была скрыта от досмотра в сумке с двойным дном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 25 января по настоящее время Погранслужба предотвратила вывоз из страны незадекларированных наличных денег на сумму свыше 900 миллионов тенге.
Пограничная служба КНБ напомнила о необходимости соблюдения требований финансового законодательства во избежание правонарушений при выезде за границу.
Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев запретил вывоз иностранной валюты и золота. Нарушителям запрета грозит административная и уголовная ответственность.
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