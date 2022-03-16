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Чемпиона мира по кикбоксингу застрелили на глазах у прохожих

Просмотров:712 Опубликовано: Вчера, 22:07
Чемпиона мира по кикбоксингу застрелили на глазах у прохожих
© Qafqazinfo
В Баку на глазах у прохожих застрелили чемпиона мира по кикбоксингу Заура Юсифова, который два года назад подозревался в убийстве криминального авторитета, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Р-Спорт.

"Чемпион мира по кикбоксингу Заур Юсифов был застрелен из оружия марки "Винчестер" на территории Насиминского района Баку. Юсифов скончался на месте. По факту были предприняты неотложные оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в убийстве Самир Ширалиев 2000 года рождения", - сообщили в Насиминском районном управлении полиции.

По данным азербайджанских СМИ, задержанный подозреваемый в убийстве спортсмена является двоюродным братом Эмина Сафарова, который был известен в криминальном мире как Эмин 444.

"Сафаров был убит летом 2020 года. В смерти криминального авторитета подозревался и чемпион мира по кикбоксингу Заур Юсифов. Уголовное дело рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Согласно приговору суда Юсифов был оправдан за недоказанностью своего участия в преступлении. Не исключено, что убийство было совершено по мотивам мести", - сообщает Qafqazinfo.


Источник: Tengrinews.kz
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