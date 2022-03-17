Мужчина облил керосином и поджег соседку с ребенком в Рудном

Шокирующее преступление произошло в Рудном. 44-летний мужчина на почве неприятельских отношений с соседкой облил ее керосином и поджег. В это время у нее на руках находился 4-летний ребенок. Об этом случае рассказал на своей странице начальник Департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Скажу откровенно, что, проработав в полиции много лет, видел разное. Но этот случай шокировал меня. Ребенок сейчас находится в реанимации с сильнейшими ожогами – более 40 процентов. Друзья! Хочу обратиться именно так, ведь все мы друг другу соседи, родственники, знакомые, коллеги. В конце концов, сограждане. Мы живем в окружении, и никогда не теряйте того чувства, что с вами живут люди", - написал на своей странице Ерлан Омарбеков.



Также начальник департамента полиции сообщил, что дело взял под свой личный контроль. По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье "Покушение на убийство". Подозреваемый арестован. В настоящее время проводятся следственные действия.



За жизнь малыша сейчас борются медики. У 32-летней женщины ожог кистей рук.



Трагедией ранее закончилась и ссора соседей в Лисаковске в прошлом году. Тогда, поссорившись с женщинами, мужчина взял ружье и начал стрелять по ним. В результате чего одна пострадавшая погибла, стрелок также умер в больнице от ранения, которое нанесли ему полицейские, пытавшиеся его остановить