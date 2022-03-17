Как казахстанцы создали ажиотаж из-за сахара: репортаж из регионов

Казахстанцы продолжают раскупать сахар, создавая огромные очереди и искусственный дефицит. Возникший ажиотаж привел к росту цен на продукцию во всех регионах страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На рынках Семея цены на сахар достигают 600-700 тенге за килограмм. В супермаркетах расклеены объявления, что в одни руки отпускается не более пяти килограммов, однако по факту во многих крупных магазинах к вечеру 16 марта остался только рафинад. В небольших супермаркетах указаны цены на уровне 350-450, но товар в наличии есть не всегда.



Ажиотаж вокруг цен на сахар североказахстанцы создали искусственно, заверяют в Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО. В стабилизационном фонде региона сейчас имеется 500 тонн сахарного песка. Этих запасов хватит до сентября этого года. Найти сыпучий продукт по 312 тенге за килограмм можно в крупных торговых сетях и супермаркетах. Кроме того, в ведомстве дополнительно заключили контракт на закуп порядка 136 тонн. Еще столько же крупный оптовик области закупил на Таразском сахарном заводе. Также поставку 66 тонн сахара ждут из России. Однако цена на товар нового завоза будет от 405 до 420 тенге за килограмм. В Петропавловске сахар сейчас есть далеко не в каждом супермаркете, при этом в некоторых цена может доходить до 700 тенге за килограмм.



В магазинах Уральска сахара нет. Если он появляется, то сразу же образуются большие очереди. Между тем люди жалуются, что в небольших магазинах цена сахарного песка выросла до 650 тенге за килограмм.



"Это возмутительно. Я хотела купить килограмм сахара. Но его нет нигде", - сетует пенсионерка Айслу Медеуова.



Работу по проверке объектов торговли начали сотрудники Департамента по защите и развитию конкуренции ЗКО.







"Розничные продавцы имеют право делать наценку не более 15 процентов на этот социально значимый продукт. Мы начали работу с крупными реализаторами сахара по области, а отдел предпринимательства Уральска, который контролирует ценообразование на социально значимые продукты питания, должен начать мониторинг цен на сахар в мелких торговых точках. При выявлении нарушений будут применяться строгие меры воздействия", - заявил руководитель антимонопольного ведомства Салават Вахитов.



До конца этой недели ожидается прибытие 35 тонн сахара по ранее заключенным договорам из России. Также дополнительные объемы продукции поступят в крупные торговые сети.



В Мангистауской области зафиксировано рекордное подорожание сахара. Стоимость килограмма песка в небольших придомовых магазинах достигает 840 тенге. Но местные власти призывают население не паниковать. В супермаркетах и на складах стабфонда продукта предостаточно. Средняя цена килограмма сахара в регионе - 295 тенге. Для стабилизации ситуации действуют ограничения по продаже - не больше 1-2 килограммов в одни руки.



"Во всех супермаркетах сахар есть. В стабфонде на данный момент 420 тонн сахара и еще 300 тонн в пути, примерно через неделю прибудет. Бывают случаи, когда из супермаркетов скупают товар "магазины у дома" и перепродают у себя. Мы соответствующие меры принимаем и разъяснительную работу проводим. Чтобы исключить спекуляцию, на одного человека даем не больше двух килограммов в руки", - рассказал руководитель отдела торговли и мониторинга цен Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Али Сарсенов.



Жители Усть-Каменогорска также не могут купить сахар.



"Я понимаю, что жители бросились в магазины и сами создали панику, а также повышение цен, но я тоже не устояла и на всякий случай купила по два килограмма сахара и гречки. И, знаете, хорошо, что купила: уже вечером сахара не было вообще нигде, а стоимость гречки возросла до 700 тенге за килограмм", - рассказывает жительница Усть-Каменогорска Екатерина Сизова.



Повышенный спрос на сахар подтвердили в отделе предпринимательства города, заверив, что его запасы пополняются ежедневно. Однако сегодня с утра соцсети вновь пополнились фотографиями очередей за сахаром, который отпускают по килограмму на человека.



Отметим, что в больших торговых центрах сахара нет, в "магазинах у дома", его найти тоже практически невозможно.



В Кызылорде социальный сахар продают по 263 тенге за килограмм. Во избежание спекуляций отпускают по 3-5 килограммов в одни руки.



"В области на сегодня в запасе есть 334,2 тонны сахара. В 36 социальных магазинах и уголках крупных торговых точек он продается по 263 тенге. В марте областной стабфонд закупит дополнительно 136 тонн продукции через АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация", - сказал заместитель председателя правления АО "СПК "Байконур" Женисбек Ахметов.





Несмотря на заверения чиновников, что в области нет дефицита продукции, сахара нет ни в торговых домах, ни в социальных магазинах. Возникший ажиотаж привел к тому, что рыночная стоимость продукта намного превышает ту, которую установил стабфонд. В некоторых мелких магазинах цены достигают 600 тенге за килограмм.



В гипермаркетах Шымкента сахар продают по 370 тенге не больше килограмма в руки. Дефицита либо ажиотажа жители особо не заметили. Но цены на продукцию в магазинах и на базарах поднялись. Сейчас сотрудники акимата проводят рейды, чтобы контролировать цены на сладкий продукт. Сахар является социально значимым, поэтому предпринимателей, которые создают дефицит, ждет сначала предупреждение, потом штраф. В городской администрации также заявили, что сейчас в запасе есть больше 9 тысяч тонн сахарного песка.



В Павлодаре власти также уверяют, что дефицита сахара нет. Однако в торговые точки товар продолжают поставлять в ограниченном количестве, его тут же раскупают. При этом цены варьируются от 450 до 500 тенге за килограмм. В ряде магазинов продают рафинад по 440-510 тенге за полукилограммовую пачку. В социальных магазинах продукт отпускают по 1-2 килограмма в одни руки по 264 тенге за килограмм. По словам продавцов, некоторые покупатели приходят за сахаром семьями.



По информации регионального Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, в день от магазинов поступает около ста заявок на поставку продукции. Из стабфонда отпускают не более одной тонны сахара, в крупные торговые сети – от 10 до 20 тонн. В ведомстве уверяют, что имеющихся запасов хватит на полгода.



"При необходимости его еще закупят. Отпускная цена, возможно, будет пересмотрена комиссией в связи с большим спросом на этот продукт, АО "СПК "Павлодар" несет большие убытки. Первый завоз они брали по 290 тенге. 900 тонн, которые еще в пути, закупили уже по 315 тенге. То есть убыток уже 75 тенге", - отметили в ведомстве.



В области также подсчитали, что ежегодная потребность региона в сахаре составляет чуть больше 12 тысяч тонн.



Для стабилизации цен в ближайшие дни в Алматинскую область завезут 20 тонн сахара. Об этом сообщили в пресс-службе акима области.



Отмечается, что в регионе нет дефицита сахара. Запасов на складах торговых сетей и стабилизационного фонда хватает. Имеющиеся запасы в регионе пополняется на регулярной основе. Информация о дефицита товара не соответствует действительности. Акимат просит не поддаваться на искусственный ажиотаж.



На полках магазинов особого дефицита не наблюдается. Во всех крупных торговых сетях, товар имеется в достаточном количестве. Отсутствует сахар лишь в маленьких продуктовых магазинах. Кстати, в супермаркетах отпускают лишь по три килограмма сахара в одни руки.



"В настоящее время на складах имеется более 2300 тонн сахара. Цена составляет неболее 277 тенге за килограмм. Реализация осуществляется бесперебойно. Есть небольшие проблемы, связанные с искусственном ажиотажом. Надеюсь в ближайшее время ситуация стабилизируется" - рассказал сотрудник СПК "Жетысу" Бахтияр Сембеков.