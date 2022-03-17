Спрос среди россиян на автомобили из Казахстана вырос в 10 раз - СМИ

Граждане России ринулись на казахстанский рынок в поисках новых автомобилей: спрос на машины в дилерском центре в Костанае вырос в 10 раз. Об этом сообщило издание inbusiness.kz, передает Tengrinews.kz.



Отмечается, что высокий интерес россиян эксперты объясняют приостановкой поставок готовых машин из Европы и работы заводов мировых автопроизводителей на территории России.



"Количество запросов до изменения политической ситуации было умеренное. В основном были люксовые автомобили с индивидуальными комплектациями. Сейчас увеличились случаи как онлайн, так и офлайн по запросам о покупке автомобиля отечественного, нашего производства в 10 раз. Есть даже запросы о приобретении всей партии автомобилей, которые у нас производятся", - заявил директор по продажам дилерского автоцентра Евгений Бибер.



Привлекает иностранцев и стоимость машин на рынке Казахстана, в то время как в России произошел резкий подъем цен на технику, уточнили в издании.



"К примеру, один из китайских концернов, работающий на территории России, уже обновил прайсы с плюсом до 50 процентов. Местные дилеры говорят, что пока повышения цены от локальных заводов-изготовителей не было. Автомобиль казахстанской сборки здесь можно приобрести от 5,8 миллиона тенге", - говорится в сообщении.